Участников СВО освободили от взысканий по просроченным кредитам





Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, освобождающий участников военной операции от взыскания исполнительского сбора, передает V102.RU.

Как ранее сообщалось информагентством, списать задолженность будет возможно по кредитным договорам, заключенным до 1 декабря 2024 года, по которым уже вступил в законную силу судебный акт о взыскании задолженности или возбуждено исполнительное производство.

– В настоящее время исполнительное производство в отношении участников СВО приостанавливается, но от исполнительского сбора они не освобождены. Этот сбор составляет 7 % от взыскиваемой суммы или имущества, на которое наложено взыскание, – пояснили в Госдуме РФ.

Одобренный депутатами законопроект также увеличил льготный период с 30 до 180 дней. Закон вступит в силу уже с 1 декабря 2024 года.

Закон распространяется на мобилизованных, призывников и военных контрактников при прохождении военной службы для выполнения задач СВО, а также добровольцев и супругов этой категории граждан.