Политика

Андрей Бочаров поручил подготовить регион к сезонному обострению ОРВИ

Политика 18.11.2024 11:29
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18.11.2024 11:29


18 ноября в администрации Волгоградской области состоялось оперативное совещание под председательством губернатора Андрея Бочарова. Как сообщает ИА «Высота 102», руководитель подвёл предварительные итоги компании по иммунизации населения, а также дал поручения о подготовке госструктур к сезонному ухудшению эпидемиологической обстановки.

На текущий момент иммунитет к ОРВИ имеют 1,3 млн волгоградцев. Прививочный план выполнен на 99,2%.

- Возможность сделать прививку от гриппа для жителей Волгоградской области сохранится до конца текущей недели – в прививочных кабинетах, поликлиниках, районных больницах, в ФАПах, кабинетах врачей общей практики, в мобильных прививочных комплексах, - подчеркнул Андрей Бочаров.

В преддверии увеличения темпов заболеваемости, глава региона поручил профильным ведомствам оказать меры поддержки медицинским учреждениям, задействованным в приёме больных ОРВИ; обеспечить оперативную работу медицинских лабораторий; создать в поликлиниках, больницах и аптеках необходимый запас лекарственных препаратов и дезинфицирующих средств.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

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