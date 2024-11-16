Бастрыкин снова обратил внимание на жителей многстрадальной трехэтажки на юге Волгограда





Александр Бастрыкин обратил внимание на жалобы жителей многоквартирного дома №7 по улице Удмуртской в Красноармейском районе Волгограда. Председатель Следственного комитета России поручил региональному управлению организовать проверку по факту нарушения прав многострадального дома.

Как ранее сообщалось информагентством, в аварийном доме не так давно обрушились перекрытия, после чего одна из несущих стен лишилась опоры. Кроме того, волгоградцы периодически жалуются на затопления в подвале многоквартирного дома из-за частых поломок коммуникаций и отсутствие отопления. После первого вмешательства Бастрыкина через 24 часа для жильцов в спешном порядке нашли новую жилплощадь в ЖК «На Матросова» и раздали ключи от новых квартир.

– По данному факту следственными органами регионального подразделения СК России проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ - (халатность), - рассказали журналистам в пресс-службе СК России

О ходе расследования Бастрыкину поручено доложить руководителю СУ СК России по Волгоградской области Семенову В.И.