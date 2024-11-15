



В Волгограде получила развитие ситуация с многоквартирным домом №7 по ул. Удмуртской. Ровно 24 часа потребовались мэрии после выхода публикации ИА «Высота 102», чтобы отыскать для жильцов разрушающегося дома положенные квартиры. По информации жильцов МКД, 15 ноября муниципалитет организовал поездку собственников в ЖК «На Матросова», где им была показана будущая жилплощадь. Более того, волгоградцам вручили уже и ключи от новых квартир.

– Вчера к нам в дом приходил предстоятель администрации. Он вроде бы осмотрел подвал, где обрушились перекрытия, и подтвердил, что в доме опасно находиться. Предложил переехать в комнаты одного из местных общежитий, но, насколько я знаю, все отказались. Едва ли условия проживания в общежитии будут лучше, чем здесь, да и мы боимся, что, отселив отсюда, чиновники быстро забудут про наше существование. Позже неожиданно выяснилось, что 15 ноября нас всех приглашают осмотреть новые квартиры, – рассказал журналистам жилец аварийного МКД Юрий Мишаткин.

Каково было удивление волгоградцев, когда сегодня же им предложили заселиться в новостройки.

– Нам дали ключи и сказали, что в качестве исключения, без подписания документов, уже хоть завтра мы можем заселяться сюда, – рассказал Юрий. – Спасибо вам. Похоже, что только благодаря шумихе это и произошло. Дома, конечно, далеко от продольной. Нет балконов, нет газа, нет магазинов в шаговой доступности и общественного транспорта – без машины, конечно, будет тяжело. Но другого выбора у нас нет.





Информацию о показе новых квартир подтвердили и в мэрии.

– В Красноармейском районе завершается расселение дома №7 по ул. Удмуртской. Так, на данный момент из МКД уже переселены жильцы 5 из 14 жилых помещений, завершается процедура передачи квартиры еще одной семье. Сегодня на показы нового жилья приглашены жильцы последних 8 квартир дома, – рассказали в пресс-службе администрации Волгограда.

Напомним, ранее стало известно, что после многомесячного подтопления подвала в цокольном помещении аварийного дома обрушились железобетонные перекрытия. По словам собственников, случившееся лишило опоры одну из несущих стен, что в перспективе едва ли сулит для безопасности волгоградцев что-то хорошее.

По информации городских властей, 14 ноября многоквартирный дом был повторно обследован специалистами.

– В настоящее время проведено визуальное обследование здания, которое подтвердило разрушение внутреннего перекрытия в подвальном помещении. В связи с этим жителям в очередной раз предложено разместиться в помещениях маневренного фонда, а процедуры показа новых квартир максимально ускорены, – добавили в муниципалитете.

Примечательно, что накануне чиновники сообщали в ответ на запрос редакции о наличии планов расселения данного МКД к сентябрю 2025 года. При этом корреспонденты ИА «Высота 102» обратили внимание, что ранее представителями органов власти назывался иной срок расселения дома – до 31 декабря 2024 года.

После широкой огласки текущего состояния аварийного дома в СМИ, а также внимания к проблеме волгоградцев председателя СК России Александра Бастрыкина, власти «уточнили» свою позицию. Вечером 14 ноября ряд изданий распространили скорректированный комментарий городских властей.

– Несмотря на то, что реализация программы предусмотрена до сентября 2025 года, расселение уже в 2024 году стало возможным в связи с заблаговременным проведением муниципалитетом комплекса подготовительных работ и заключения контрактов на приобретение жилья, что позволило застройщикам выполнить работы по сдаче домов ранее намеченных сроков, – говорится в публикации сетевого издания «Городские вести».

Фото из архива ИА «Высота 102»