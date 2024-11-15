Общество

Волгоградцам из разрушающегося дома на ул. Удмуртской спешно вручили ключи от новых квартир

Общество 15.11.2024 20:30
0
15.11.2024 20:30


В Волгограде получила развитие ситуация с многоквартирным домом №7 по ул. Удмуртской. Ровно 24 часа потребовались мэрии после выхода публикации ИА «Высота 102», чтобы отыскать для жильцов разрушающегося дома положенные квартиры. По информации жильцов МКД, 15 ноября муниципалитет организовал поездку собственников в ЖК «На Матросова», где им была показана будущая жилплощадь. Более того, волгоградцам вручили уже и ключи от новых квартир. 

– Вчера к нам в дом приходил предстоятель администрации. Он вроде бы осмотрел подвал, где обрушились перекрытия, и подтвердил, что в доме опасно находиться. Предложил переехать в комнаты одного из местных общежитий, но, насколько я знаю, все отказались. Едва ли условия проживания в общежитии будут лучше, чем здесь, да и мы боимся, что, отселив отсюда, чиновники быстро забудут про наше существование. Позже неожиданно выяснилось, что 15 ноября нас всех приглашают осмотреть новые квартиры, – рассказал журналистам жилец аварийного МКД Юрий Мишаткин.

Каково было удивление волгоградцев, когда сегодня же им предложили заселиться в новостройки. 

– Нам дали ключи и сказали, что в качестве исключения, без подписания документов, уже хоть завтра мы можем заселяться сюда, – рассказал Юрий. – Спасибо вам. Похоже, что только благодаря шумихе это и произошло. Дома, конечно, далеко от продольной. Нет балконов, нет газа, нет магазинов в шаговой доступности и общественного транспорта – без машины, конечно, будет тяжело. Но другого выбора у нас нет. 



Информацию о показе новых квартир подтвердили и в мэрии.

– В Красноармейском районе завершается расселение дома №7 по ул. Удмуртской. Так, на данный момент из МКД уже переселены жильцы 5 из 14 жилых помещений, завершается процедура передачи квартиры еще одной семье. Сегодня на показы нового жилья приглашены жильцы последних 8 квартир дома, – рассказали в пресс-службе администрации Волгограда.

Напомним, ранее стало известно, что после многомесячного подтопления подвала в цокольном помещении аварийного дома обрушились железобетонные перекрытия. По словам собственников, случившееся лишило опоры одну из несущих стен, что в перспективе едва ли сулит для безопасности волгоградцев что-то хорошее.

По информации городских властей, 14 ноября многоквартирный дом был повторно обследован специалистами.

– В настоящее время проведено визуальное обследование здания, которое подтвердило разрушение внутреннего перекрытия в подвальном помещении. В связи с этим жителям в очередной раз предложено разместиться в помещениях маневренного фонда, а процедуры показа новых квартир максимально ускорены, – добавили в муниципалитете.

Примечательно, что накануне чиновники сообщали в ответ на запрос редакции о наличии планов расселения данного МКД к сентябрю 2025 года. При этом корреспонденты ИА «Высота 102» обратили внимание, что ранее представителями органов власти назывался иной срок расселения дома – до 31 декабря 2024 года.

После широкой огласки текущего состояния аварийного дома в СМИ, а также внимания к проблеме волгоградцев председателя СК России Александра Бастрыкина, власти «уточнили» свою позицию. Вечером 14 ноября ряд изданий распространили скорректированный комментарий городских властей.

– Несмотря на то, что реализация программы предусмотрена до сентября 2025 года, расселение уже в 2024 году стало возможным в связи с заблаговременным проведением муниципалитетом комплекса подготовительных работ и заключения контрактов на приобретение жилья, что позволило застройщикам выполнить работы по сдаче домов ранее намеченных сроков, – говорится в публикации сетевого издания «Городские вести».

Фото из архива ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
15.11.2024 20:00
Общество 15.11.2024 20:00
Комментарии

0
Далее
Общество
15.11.2024 18:53
Общество 15.11.2024 18:53
Комментарии

0
Далее
Общество
15.11.2024 17:50
Общество 15.11.2024 17:50
Комментарии

0
Далее
Общество
15.11.2024 16:23
Общество 15.11.2024 16:23
Комментарии

0
Далее
Общество
15.11.2024 16:18
Общество 15.11.2024 16:18
Комментарии

0
Далее
Общество
15.11.2024 15:25 Реклама
Общество 15.11.2024 15:25 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
15.11.2024 15:12
Общество 15.11.2024 15:12
Комментарии

0
Далее
Общество
15.11.2024 14:47
Общество 15.11.2024 14:47
Комментарии

0
Далее
Общество
15.11.2024 14:05
Общество 15.11.2024 14:05
Комментарии

0
Далее
Общество
15.11.2024 10:06
Общество 15.11.2024 10:06
Комментарии

0
Далее
Общество
15.11.2024 07:07
Общество 15.11.2024 07:07
Комментарии

0
Далее
Общество
14.11.2024 21:21
Общество 14.11.2024 21:21
Комментарии

0
Далее
Общество
14.11.2024 20:18
Общество 14.11.2024 20:18
Комментарии

0
Далее
Общество
14.11.2024 18:20
Общество 14.11.2024 18:20
Комментарии

0
Далее
Общество
14.11.2024 17:36
Общество 14.11.2024 17:36
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:25
«Динамо-Синара» сыграет с «Ладой» в Тольятти 16 ноябряСмотреть фотографии
21:07
Невероятное везение лихача на тонированном авто попало на видео в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
20:30
Волгоградцам из разрушающегося дома на ул. Удмуртской спешно вручили ключи от новых квартирСмотреть фотографииCмотреть видео
20:19
Сарептский затон Волги на юге Волгограда покрылся нефтяной пленкойСмотреть фотографии
20:00
А разве так можно? Ноу-хау от коммунальщиков Ерзовки обескуражило жителей поселкаСмотреть фотографииCмотреть видео
19:32
Газон «Волгоград Арены» готовят к матчу России и СирииСмотреть фотографии
18:55
Власти заявили, что не потеряли ни рубля на «золотой» дороге в КраснослободскеСмотреть фотографии
18:53
В Волгограде прозвучит «Симфония любви» в окружении 1000 свечейСмотреть фотографии
18:16
«Заставили»: волгоградец пояснил причины поджога в ТРЦ мускул-кара Dodge с украинскими номерамиСмотреть фотографии
17:50
В Волгограде устроят массовые облавы на нетрезвых водителейСмотреть фотографии
17:20
Знаменитые футболисты раздадут автографы перед матчем России и СирииСмотреть фотографии
17:13
На трассе под Волгоградом столкнулись «УАЗ» и легковушки, есть раненыеСмотреть фотографииCмотреть видео
16:53
Двоих одним ударом: в Волжском легковушка спровоцировала массовое ДТП на ул. АлександроваСмотреть фотографии
16:23
В Волгограде на выходных ограничат проезд по ул. КИМ и ул. КозловскойСмотреть фотографии
16:18
В Камышине прощаются с погибшим в Мали бойцом Анатолием ИвкоСмотреть фотографии
15:44
В Волгограде назвали причину эвакуации аэропортаСмотреть фотографии
15:25
Балет о рождении нового богатыря покажут в «Царицынской опере»Смотреть фотографии
15:12
В Волгограде на «ЦПКиО» и «Мамаевом кургане» запретят остановку трамваевСмотреть фотографии
15:11
В Волгограде эвакуировали аэропортСмотреть фотографии
14:47
Суд обязал мэрию обезопасить волгоградцев при ЧС в парке «Юбилейном»Смотреть фотографии
14:05
Под Волгоградом после реставрации открыли памятник защитникам СталинградаСмотреть фотографии
13:50
Волгоградцы стали массово отказываться от дорогой ипотекиСмотреть фотографии
12:35
Суд в Волгограде взял 10-дневную паузу в процессе о госизмене ЖуравеляСмотреть фотографии
12:35
В 2025 году техобслуживание «Волгоград Арены» обойдётся в 38,5 млн рублейСмотреть фотографии
11:48
Андрей Бочаров проводит сессию по развитию строительной отраслиСмотреть фотографии
10:26
Госдума утвердила социальные поправки ЕР в федеральный бюджет во втором чтенииСмотреть фотографии
10:06
Источник: суд над Журавелем по госизмене завершится в Волгограде до конца декабряСмотреть фотографии
10:06
Владимир Путин назначил в Волгоградской области трёх районных судейСмотреть фотографии
09:33
Инспектор ленинского СИЗО-5 изрезал жену ножом в пункте выдачи маркетплейсаСмотреть фотографии
09:18
Под Волгоградом убившего сожительницу армянина приговорили к 9 годам тюрьмыСмотреть фотографии
 