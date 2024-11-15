Уличные камеры видеонаблюдения запечатлели на дороге в Волгограде опасную ситуацию, которая могла привести к крупной аварии, но, по невероятному стечению обстоятельств, все обошлось небольшой «железкой», сообщает V102.RU.





Происшествие, которое не попало в полицейские сводки, произошло вечером 14 ноября на пересечении улиц Рокоссовского и Кубанской в Центральном районе.

На записи видно, что на средней полосе у перекрестка с включенной аварийной сигнализацией стоит иномарка, которую в самый последний момент замечает водитель мчащейся тонированной легковушки. Он чудесным образом избегает столкновения, но выруливает на встречную полосу. К счастью, здесь также удается избежать массового ДТП с пассажирским автобусом.

Видео: ГКУ ВО «Безопасный регион»