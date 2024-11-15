Андрей Бочаров проводит сессию по развитию строительной отрасли





Губернатор Волгоградской области сегодня, 15 ноября, проводит стратегическую сессию по вопросам развития строительной отрасли. Согласно вступительной речи главы региона, отрасль продолжает планомерно развиваться, обеспечивая жильем и рабочими местами население. Кроме того, увеличиваются объемы выполненных работ и налоговых отчислений.

– Безусловным конкурентным преимуществом региона является развитый строительный комплекс, в котором создана единая технологическая и кооперационная цепочка. Главным итогом принятых и реализованных решений по развитию регионального строительного комплекса стало выполнение в полном объеме всех стратегических задач, стоящих перед отраслью, с переводом работы отрасли на стабильный, поступательный и динамичный характер развития, – подчеркнул, открывая совещание губернатор Волгоградской области.

Однако, по словам Бочарова, новый десятилетний этап социально-экономического развития ставит более сложные задачи перед отраслью.

– Растут число, масштаб и сложность инфраструктурных и инвестиционных проектов, реализуемых и намеченных к реализации. Соответственно, возрастают и требования к областному строительному комплексу, – отметил глава региона. – Неизменной остается главная задача – высокое качество работ по обеспечению условий для повышения качества жизни жителей Волгоградской области: качества жилищных условий, комфорта и качества городской среды, качества социальных объектов.

Волгоградский стройкомплекс, как прозвучало на стратегической сессии, входит в десятку крупнейших работодателей и налогоплательщиков региона, обеспечивая инвестиционную привлекательность территорий. В сфере задействованы 95,5 тыс. человек, а объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» за десятилетие вырос с 60 млрд рублей уже 130 млрд. Объем налоговых отчислений в консолидированный бюджет области за тот же период вырос на 1,3 млрд рублей – до 4,5 млрд руб.

Позитивным моментом является тот факт, что в настоящее время в Волгоградской области производят практически все сырье, необходимое для строительной отрасли. Также реализуется непрерывная образовательная траектория подготовки кадров, создан и активно работает один из первых в стране профессиональных советов — Союз строителей Волгоградской области. Продолжает совершенствоваться и единая целостная система государственной поддержки добросовестных застройщиков. С федеральной поддержкой реализуются новые механизмы, что обеспечивает синергетический эффект для развития других сфер.

В числе успешно решенных задач на сегодня: восстановление прав всех обманутых дольщиков, ввод 8 млн квадратных метров жилья, в новых микрорайонах с господдержкой по нацпроекту «Жилье и городская среда» возводится необходимая инженерная, дорожно-транспортная и социальная инфраструктура, поэтапно решаются задачи расселения аварийного фонда и комплексного развития территорий.

Зашла речь в ходе сессии и о восстановлении инфраструктуры в подшефном районе ЛНР.

– К этой работе волгоградские строители отнеслись не только на высоком профессиональном уровне, но и как всегда, неравнодушно, неформально, понимая ее жизненную важность и значимость, – отметил Бочаров. Напомним, что достигнутые результаты губернатор проинспектировал лично в ходе недавней рабочей поездки.