Политика

Андрей Бочаров проводит сессию по развитию строительной отрасли

Политика 15.11.2024 11:48
0
15.11.2024 11:48


Губернатор Волгоградской области сегодня, 15 ноября, проводит стратегическую сессию по вопросам развития строительной отрасли. Согласно вступительной речи главы региона,  отрасль продолжает планомерно развиваться, обеспечивая жильем и рабочими местами население. Кроме того, увеличиваются объемы выполненных работ и налоговых отчислений. 

– Безусловным конкурентным преимуществом региона является развитый строительный комплекс, в котором создана единая технологическая и кооперационная цепочка. Главным итогом принятых и реализованных решений по развитию регионального строительного комплекса стало выполнение в полном объеме всех стратегических задач, стоящих перед отраслью, с переводом работы отрасли на стабильный, поступательный и динамичный характер развития, – подчеркнул, открывая совещание губернатор Волгоградской области. 

Однако, по словам Бочарова, новый десятилетний этап социально-экономического развития ставит более сложные задачи перед отраслью. 

– Растут число, масштаб и сложность инфраструктурных и инвестиционных проектов, реализуемых и намеченных к реализации. Соответственно, возрастают и требования к областному строительному комплексу, – отметил глава региона. – Неизменной остается главная задача – высокое качество работ по обеспечению условий для повышения качества жизни жителей Волгоградской области: качества жилищных условий, комфорта и качества городской среды, качества социальных объектов.

Волгоградский стройкомплекс, как прозвучало на стратегической сессии, входит в десятку крупнейших работодателей и налогоплательщиков региона, обеспечивая инвестиционную привлекательность территорий. В сфере задействованы 95,5 тыс. человек, а объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» за десятилетие вырос с 60 млрд рублей уже 130 млрд. Объем налоговых отчислений в консолидированный бюджет области за тот же период вырос на 1,3 млрд рублей – до 4,5 млрд руб.

Позитивным моментом является тот факт, что в настоящее время в Волгоградской области производят практически все сырье, необходимое для строительной отрасли. Также  реализуется непрерывная образовательная траектория подготовки кадров, создан и активно работает один из первых в стране профессиональных советов — Союз строителей Волгоградской области. Продолжает совершенствоваться и единая целостная система государственной поддержки добросовестных застройщиков. С федеральной поддержкой реализуются новые механизмы, что обеспечивает синергетический эффект для развития других сфер. 

В числе успешно решенных задач на сегодня: восстановление прав всех обманутых дольщиков, ввод 8 млн квадратных метров жилья, в новых микрорайонах с господдержкой по нацпроекту «Жилье и городская среда» возводится необходимая инженерная, дорожно-транспортная и социальная инфраструктура, поэтапно решаются задачи расселения аварийного фонда и комплексного развития территорий.  

Зашла речь в ходе сессии и о восстановлении инфраструктуры в подшефном районе ЛНР. 

– К этой работе волгоградские строители отнеслись не только на высоком профессиональном уровне, но и как всегда, неравнодушно, неформально, понимая ее жизненную важность и значимость, – отметил Бочаров. Напомним, что достигнутые результаты губернатор проинспектировал лично в ходе недавней рабочей поездки.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Политика
13.11.2024 11:20
Политика 13.11.2024 11:20
Комментарии

0
Далее
Политика
12.11.2024 20:19
Политика 12.11.2024 20:19
Комментарии

0
Далее
Политика
10.11.2024 14:06
Политика 10.11.2024 14:06
Комментарии

0
Далее
Политика
07.11.2024 10:26
Политика 07.11.2024 10:26
Комментарии

0
Далее
Политика
06.11.2024 19:30
Политика 06.11.2024 19:30
Комментарии

0
Далее
Политика
06.11.2024 18:55
Политика 06.11.2024 18:55
Комментарии

0
Далее
Политика
06.11.2024 18:08
Политика 06.11.2024 18:08
Комментарии

0
Далее
Политика
06.11.2024 12:11
Политика 06.11.2024 12:11
Комментарии

0
Далее
Политика
05.11.2024 20:48
Политика 05.11.2024 20:48
Комментарии

0
Далее
Политика
30.10.2024 17:36
Политика 30.10.2024 17:36
Комментарии

0
Далее
Политика
29.10.2024 13:54
Политика 29.10.2024 13:54
Комментарии

0
Далее
Политика
21.10.2024 19:01
Политика 21.10.2024 19:01
Комментарии

0
Далее
Политика
16.10.2024 16:45
Политика 16.10.2024 16:45
Комментарии

0
Далее
Политика
10.10.2024 12:52
Политика 10.10.2024 12:52
Комментарии

0
Далее
Политика
04.10.2024 17:30
Политика 04.10.2024 17:30
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:48
Андрей Бочаров проводит сессию по развитию строительной отраслиСмотреть фотографии
10:26
Госдума утвердила социальные поправки ЕР в федеральный бюджет во втором чтенииСмотреть фотографии
10:06
Источник: суд над Журавелем по госизмене завершится в Волгограде до конца декабряСмотреть фотографии
10:06
Владимир Путин назначил в Волгоградской области трёх районных судейСмотреть фотографии
09:33
Инспектор ленинского СИЗО-5 изрезал жену ножом в пункте выдачи маркетплейсаСмотреть фотографии
09:19
Клиенты Т2 могут подключить онлайн-сервисы безопасности со скидкой в Черную пятницуСмотреть фотографии
09:18
Под Волгоградом убившего сожительницу армянина приговорили к 9 годам тюрьмыСмотреть фотографии
07:07
«Боюсь, тут нет дна»: жильцы 9-этажки в Волгограде сняли шок-видео из фекального подвалаСмотреть фотографииCмотреть видео
06:09
Болельщики раскупили все самые дешевые билеты на матч Россия-Сирия в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:46
В Волгограде мужчина поджёг иномарку с украинскими номерами на парковке ТЦСмотреть фотографииCмотреть видео
21:21
Волгоградцы увидят Бобровую Луну ночью 16 ноябряСмотреть фотографии
21:06
Волгоградка завоевала серебро на чемпионате мира по борьбе на поясахСмотреть фотографии
20:18
Волгоградские волонтеры вывезли из Луганска собаку с онкологиейСмотреть фотографии
19:38
Дизтопливо оказалось рекордсменом по подорожанию в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:10
В массовом ДТП под Волгоградом скончалась 64-летняя женщинаСмотреть фотографии
19:04
Право на «Сталинград»: Роспатент закрепил главный бренд региона за волгоградцамиСмотреть фотографии
18:30
Мотоциклист сбил 6-летнюю девочку в Волжском и врезался в иномаркуСмотреть фотографии
18:20
Дому с женской консультацией на ул. Еременко потребовалась срочная реанимацияСмотреть фотографии
17:36
«Из трех десятков спасли только восемь»: в Волгограде возобновилась жестокая травля собакСмотреть фотографииCмотреть видео
16:59
В Волгограде завершили первый этап ремонта котельной в Тракторозаводском районеСмотреть фотографии
16:49
Пять человек пострадали в массовом ДТП на автодороге Волгоград - ЛуганскСмотреть фотографии
16:06
«Чёрная пятница» в билайне: скидки до 90% на смартфоны, гаджеты и аксессуарыСмотреть фотографии
15:38
Две допэлектрички пустят после матча на «Волгоград Арене» 19 ноябряСмотреть фотографии
15:01
Облдума утвердила новые штрафы для волгоградцев до 100 тыс. рублейСмотреть фотографии
14:31
В Волгограде нашли 2 тонны молока неизвестного происхожденияСмотреть фотографии
14:04
Прокуратура предложила установить льготы на земельный налог участникам СВОСмотреть фотографии
13:27
Молодые семьи участников СВО получат выплаты на строительство и покупку жильяСмотреть фотографии
12:59
Процесс по делу о госизмене Никиты Журавеля продолжится 15 ноябряСмотреть фотографииCмотреть видео
12:24
УФАС: в Волжском добросовестную компанию пытались включить в «черный список» поставщиковСмотреть фотографии
12:06
Цены на сливочное масло в Волгограде выросли еще на 4,4%Смотреть фотографии
 