Происшествия

Под Волгоградом ликвидируют аварию на магистральном газопроводе

Происшествия 14.11.2024 09:49
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14.11.2024 09:49


Во Фроловском районе Волгоградской области этой ночью произошла авария на магистральном газопроводе. Как сообщили V102.RU в пресс-службе ООО «Газпром Трансгаз Волгоград», в ночь на 14 ноября дежурный диспетчер зафиксировал снижение давления на участке магистрального газопровода. 

- На месте дежурная бригада обнаружила механическое повреждение газовой трубы. В настоящее время проводятся восстановительные работы, выясняются обстоятельства происшествия. Устанавливается ущерб от повреждения, - сообщили на предприятии.

Известно, что жертв и пострадавших нет.

Жителей Волгоградской области просят отнестись с пониманием к возможным ограничениям поставки газа.

Отметим, что в местных пабликах жители Фролово обсуждают сильный звук взрыва, который они слышали этой ночью. Однако в ЕДДС Фроловского района сообщили, что никакого взрыва не было.

- У нас все спокойно, - сказал диспетчер.  

Фото из архива V102.RU

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