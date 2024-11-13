«Сдаваться я не планирую»: приставы после года поисков отобрали у волгоградца дочь





В Волгограде приставы сообщили о розыске маленькой Аделины Акимовой, которая на протяжении года находилась с отцом – пилотом Антоном Акимовым. По сообщению ГУ ФССП России по региону, девочку накануне отобрали у Антона и передали матери, окончив таким образом исполнительное производство. Однако семейная драма на этом, судя по всему, не завершилась. Сегодня, 13 ноября, отец девочки сообщил ИА «Высота 102» о том, что не планирует сдаваться и будет добиваться решения суда о проживании с ним ребенка. По его словам, сегодня он не смог увидеть дочь и не знает, где может находиться девочка.





Судебные приставы напоминают, что разыскное дело в отношении ребенка было заведено в Ворошиловском районном отделении судебных приставов города Волгограда.

– Согласно материалам дела, суд определил место жительства ребенка с матерью, однако отец девочки препятствовал исполнению решения суда. По словам женщины, в ноябре прошлого года бывший супруг позволил ей увидеться с дочерью, и с тех пор мать ничего не знала о ней, – говорится в официальном сообщении ведомства. – Сотрудникам Главного управления совместно с коллегами из ГУ МВД России по Волгоградской области и следственного управления СК РФ по Волгоградской области удалось установить местонахождение девочки и в присутствии органов опеки передать ее матери. Разыскное дело прекращено, исполнительное производство окончено.

Отметим, что поиски Аделины и ее отца правоохранители вели до вчерашнего дня, о чем, в том числе, сообщали посредством СМИ. Однако, как сообщало ранее ИА «Высота 102», мужчина ни от кого не скрывался.

– Разыскивать меня не надо, я веду борьбу за дочь в рамках правового поля, – утверждал еще в июне Антон. – Я боюсь одного – если Аделина окажется с Татьяной [матерью ребенка], не дай Бог, что-то плохое случится с моим ребенком.

Как пояснил Антон Акимов сегодня, все эти месяцы он находился с Аделиной в Волгограде и даже не планировал прятаться. Процедуру изъятия дочери накануне, 12 ноября, он записал на видео. По словам мужчины, отбирая у него ребенка, никто из представителей профильных органов не позаботился о психологическом состоянии маленького человека.

– Нагрянули вчера и забрали дочь, – подтверждает в телефонном разговоре Антон Акимов. – Приехали без психолога. Дочь плакала и вырывалась ко мне. Но Татьяна насильно затолкала ее в машину и увезла.

По решению суда Антон Акимов, с его слов, имеет право видеться с ребенком. Однако сегодня, приехав по адресу, где проживает его бывшая супруга, он не застал там ребенка.

– Я задал Щепетковой вопрос: где моя дочь? На это услышал, что Аделина сейчас находится с бабушкой. Но бабушка несколько лет назад умерла! Где мой ребенок, я понятия не имею. Куда она могла ее деть? Я и раньше опасался, что она может что-то сделать с ребенком. И теперь боюсь этого.

Свою попытку увидеть ребенка 13 ноября Антон также записал на видео. На кадрах он стоит перед запертой дверью.

– Суды у нас продолжаются с 2021 года. И сейчас мы с юристом планируем подавать иск в Верховный суд, – настаивает Антон Акимов. – Сдаваться я не планирую.

Напомним, ранее мать ребенка Татьяна опровергла заявления о том, что она имеет пристрастие к наркотикам. Сегодня в разговоре с корреспондентом ИА «Высота 102» женщина уверяла, что Аделина находится с ней.

– Я не видела дочь два с половиной года, а сегодня она назвала меня мамой. Она со мной. Все, чего я хочу, – чтобы она снова привыкла ко мне, – говорит волгоградка.

Фото, видео: предоставлены Антоном Акимовым