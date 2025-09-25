



23 и 24 сентября в Волгограде десятки горожан стали свидетелями прохождения по Волге в границах города уникального катера. В акватории «засветился» праправнук советского «Метеора», по работе которого ностальгируют многие волгоградцы. Однако, как выяснилось, корабль в областном центре был транзитом.

Как сообщили журналистам в ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева, где судно было произведено, «Метеор 120Р» вот уже несколько дней держит путь из Нижнего Новгорода в Ростов-на-Дону.

- Ключевым этапом перехода стало прохождение Волго-Донского судоходного канала им. В. И. Ленина — грандиозного инженерного сооружения, соединяющего две великие русские реки, - говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Отметим, «Метеор 120Р» способен преодолевать волны до 1,3 метра, а также работать при ветре до 17 м/с. Судно может перевозить пассажиров по маршрутам дальностью до 600 км. Оно вмещает до 120 пассажиров. В салоне установлены кресла авиационного типа, имеются мультимедийные системы, кондиционер и кафе-бар.

Фото: ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева / t.me





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!