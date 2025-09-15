«Хорошо сделали свою работу»: яркие моменты блистательной победы «Ротора» на «Волгоград Арене»





Накануне, 14 сентября, «Ротор» в десятом туре Первой лиги дома уверенно обыграл «КАМАЗ» из Набережных Челнов со счетом 3:0. Волгоградская команда одержала шестую победу в сезоне и третью подряд, а 21118 зрителей на «Волгоград Арене» увидели атакующий футбол и установили уже пятый рекорд посещаемости в сезоне.





Встреча была приурочена к 30-летию матчей «Ротора» и «Манчестер Юнайтед». Напомним, в сентябре 1995 года сине-голубые дважды сыграли вничью с английским клубом (0:0 дома и 2:2 на выезде) и вышли в 1/16 финала Кубка УЕФА. Вчера болельщиков традиционно ожидала яркая предматчевая программа, главным событием которого стала автограф-сессия участников противостояний с «МЮ» - Валерия Есипова, Александра Зернова и Сергея Илюшина. За росписями и фотографиями к ветеранам выстроилась огромная очередь. Любители футбола успевали поделиться с бывшими спортсменами своими воспоминаниями о самых интересных и захватывающих играх «Ротора» в 90-х годах.





Перед началом матча на стадионе состоялась церемония чествования ветеранов «Ротора» - генерального директора волгоградского клуба Андрея Кривова, а также Евгения Чумаченко, Александра Царенко, Игоря Меньщикова, Владимира Файзулина, Валерия Есипова, Александра Зернова и Сергея Илюшина. Файзулин нанес символический удар по мячу перед стартовым свистком главного арбитра. Об исторических еврокубковых баталиях напоминало табло, которое было оформлено, как много лет назад на Центральном стадионе, а обе команды провели матч в ретро-форме.





Денис Бояринцев не стал менять стартовый состав по сравнению с победной встречей с ФК «СКА-Хабаровск». Хозяева снова вышли без номинального форварда. На острие атаки действовал Давид Давидян, который на официальном сайте «Ротора» заявлен как полузащитник. А «КАМАЗ» в этой игре не смог рассчитывать на бывшего футболиста волгоградского коллектива Мухаммада Султонова, удалившегося в прошлом матче. Отметим, в тренерском штабе автозаводцев работает тренер вратарей Платон Захарчук - известный голкипер «Ротора» 90-х годов.





Соперники начали матч фактически без раскачки - весьма активно. Уже в начале отличную возможность поразить ворота имел Сафронов - мяч после удара Ильи пролетел в близком расстоянии от штанги. Вскоре гости ответили своим моментом - Апеков пробил с дальней дистанции - мяч «просвистел» над перекладиной. Затем пришлось вступить в игру и Никите Чагрову - голкипер отразил неприятный «выстрел» после розыгрыша углового.





И все-таки именно хозяева открыли счет. Сыграла связка Симонян-Давидян. Артём нашел своей передачей Давида, который из-за пределов штрафной хладнокровно и точно пробил. К слову, Давидян забил уже второй свой гол в нынешнем сезоне. Команды ушли на перерыв при минимальном преимуществе «Ротора».





А вот сразу после возобновления встречи «КАМАЗ» чудом не сравнял. Абдуллаев отцепился от оппонентов и пробил издали - чудеса реакции показал Чагров, который в эффектном прыжке перевел мяч в штангу. Но на этом угроза для хозяев не завершилась. На добивании мог сыграть Караев, однако ему в борьбе в штрафной помешал отправить мяч в сетку Коротков, выбивший мяч из-под ноги. Кстати, главный тренер «КАМАЗа» Ильдар Ахметзянов был очень недоволен, что судья не зафиксировал нарушение правил на нападающем челнинцев. По мнению специалиста, которое было высказано им на пресс-конференции, в этом эпизоде Коротков завалил Караева и должно последовать назначение пенальти, однако момент был заигран и последовал только угловой.





Ответ хозяев не заставил себя долго ждать. Сафронов в контратаке «отвоевал» мяч на чужой половине, прошел по флангу и мощно и неотразимо пробил в дальнюю «девятку» - 2:0. «КАМАЗ», конечно, не собирался сдаваться без боя. После заварухи в штрафной пробил Шамкин - немного не хватило точности и везения Даниилу.





В этот вечер «Ротор» оказался удачливее в реализации. После быстрого розыгрыша свободного Коротков с края прострелил в центр. Вышедший на замену незадолго до этого Хохлачёв ни на секунду не сомневался и неотразимо пробил в одно касание в нижний угол. Нападающий тем самым установил окончательный счет матча - 3:0 в пользу «Ротора». Хотя обе команды показали атакующую игру, но именно хозяева использовали свои моменты, а от гостей фортуна отвернулась.

«Ротор» заработал 20 очков и поднялся на третье место. Столько же баллов имеет и «Урал» из Екатеринбурга, который сегодня встретится с «Уфой» в гостях. Волгоградская команда в трех последних матчах выиграла, забила десять голов и ни разу не пропустила. Также сине-голубые на данный момент являются самым результативным клубом первенства - волгоградцы отличились уже 18 раз. А «КАМАЗ» прервал свою пятиматчевую беспроигрышную серию и впервые в нынешнем сезоне ушел с поля без забитых голов.





Денис Бояринцев считает, что победа его команде далась нелегко.

- Несмотря на счет, сегодня был непростой матч. Первый тайм сложный получился. Создавали хорошие моменты. Вовремя забили гол и повели в счете. Оковы с ребят спали. Потому что «КАМАЗ» перешел на вертикаль, с которой мы плохо справлялись, проигрывали подбор. Вовремя поймали на контратаке и забили гол. В первом тайме довели до нужного счета. Быстрый мяч Сафронова придал импульс. Нам объективно повезло. И при счете 2:0 были хорошие моменты у «КАМАЗа». В целом - доволен игрой и самоотдачей. Хорошо сделали свою работу. Замечательная поддержка была. Плюс памятная дата - тоже немаловажно. Доволен своей командой, но игра была очень непростая, — отметил специалист.





Главному тренеру «Ротора» на момент матчей волгоградцев с «МЮ» было 17 лет. Он поделился своими воспоминаниями об исторических противостояниях, которым была посвящена вчерашняя встреча.

- Прежде всего, это наше поколение помнит. Видео посмотрели, дали ребятам информацию по тем играм. Было приятно увидеть Валерия Есипова сегодня. «Ротор» 90-х был классной и интересной командой. Хотя, честно скажу, я поклонник «Манчестер Юнайтед» 90-х годов. Это моя любимая команда. Обожаю английский футбол. Но у меня отец болел за «Ротор», поэтому как я мог сказать по-другому - сразу леща бы получил (улыбается). Тогда все болели за «Ротор». Это был прорыв. Футболисты «Ротора» показали, что можно играть с любыми командами. Пройти «Манчестер Юнайтед» для клуба, неискушенного еврокубками, было здорово. Это хорошая мотивация для молодых ребят и меня. Все помним. Игроки, может, в меньшей степени, но они тоже к этому отнеслись сегодня серьезно. Отблагодарили ветеранов за поддержку и приезд на стадион. Без прошлого нет будущего. Здорово, что увидели поколение того «Ротора», которое творило историю, - понастальгировал Бояринцев.





Ильдар Ахметзянов считает, что причиной поражения стало то, как его команда начала игру.



- Мне не понравился первый тайм в нашем исполнении. Если бы мы играли с первых минут, то у нас было бы больше возможностей реализовать имеющиеся шансы. Не думаю, что у какой-то из команд было большое превосходство по моментам. «Ротор» всегда в матчах с «КАМАЗом» реализовывает все или практически все свои шансы, а мы этого сделать не смогли, - заявил наставник команды из Набережных Челнов.

Теперь «Ротору» предстоит провести три матча подряд на выезде в Первой лиге и Кубке России. В следующей игре 20 сентября волгоградцы в гостях встретятся как раз с одним из фаворитов турнира - «Уралом».

















































































































Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев