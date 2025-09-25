В Волгограде трамвай №1 поехал по старому маршруту

В Волгограде с сегодняшнего дня, 25 сентября, трамвай № 1 «Ул. Мончегорская» – «Детский центр» начал курсировать в прежних границах маршрута. В мэрии Волгограда пояснили, что по мере завершения работ по переоборудованию двух тяговых подстанций планируется возобновить движение и остальных маршрутов.
Напомним, накануне, 24 сентября, в Волгограде было возобновлено движение трамвая №4 «Обувная фабрика» – «Детский центр» в привычных границах. А с 15 сентября было увеличено количество подвижного состава на маршрутах №2 «Школа №36 – Детский центр» и №10 «Жилгородок – Детский центр».
Фото V102.RU (архив)
Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!