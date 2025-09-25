В Волгограде ИИ проследит за врачами за 8,5 млн рублей





В Волгоградской области региональный комитет здравоохранения планирует усилить контроль за назначением лекарств пациентам государственных медицинских учреждений. Работу врачей в онлайн-режиме будет оценивать специальный модуль с элементами искусственного интеллекта. Проект контракта на интеграцию программного комплекса в информационную систему региона 24 сентября разместили на Госзакупках.

Согласно проектно-сметной документации, ИИ будет доверен контроль межлекарственного взаимодействия и соответствия назначений клиническим рекомендациям, проведение фармакоэкономического анализа и формирование статистики выписанных препаратов, частоты их применения и их сочетания.

Техническим заказчиком внедрения программного комплекса выступает «Волгоградский областной медицинский информационно-аналитический центр». В организацию будут стекаться данные о выявленных ошибках в назначении лекарственных препаратов с учетом способа введения, лекарственных форм и дозировки, межлекарственном взаимодействии, соответствия клиническим рекомендациям, обеспечения мониторинга безопасности назначения фармакотерапии в медицинской организации, формирования данных для оценки соблюдения регламентов и стандартов в назначении лекарственных препаратов на уровне медицинской организации и региона.

Внедрение новой системы обойдётся бюджету в 8,5 млн рублей. Интеграция ИИ должна завершиться к 1 декабря 2025 года. Исполнитель будет отобран по итогу открытого аукциона в начале октября.

Отметим, ранее в 2024 году сообщалось об интеграции в региональную систему здравоохранения ИИ, который будет помогать терапевтам ставить правильный диагноз. На эти цели из бюджета было выделено 7,4 млн рублей.





