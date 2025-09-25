Расследования

По делу судьи Момотова решат судьбу четырех гостиниц в Волгограде

Расследования 25.09.2025 10:12
0
25.09.2025 10:12


Грандиозный скандал, связанный с обвинениями Генпрокуратуры, выдвинутыми к судье Верховного суда и председателю Совета судей Виктору Момотову, докатился и до Волгограда. Надзорное ведомство потребовало изъять у судьи и аффилированных с ним подставных лиц, а также его компаньона по нелегальному бизнесу Андрея Марченко 95 объектов недвижимости, включая и сооружения в Волгограде.

По информации ТАСС, Генпрокуратура направила в Останкинский районный суд Москвы иск, в рамках которого обвинила Момотова в нарушении антикоррупционного законодательства.

Согласно заявлению, судья, воспользовавшись своим положением, помог коммерсанту Марченко легализовать объекты недвижимости в городах и регионах. В настоящее время фигурируют Краснодар, а также Ростовская, Воронежская и Нижегородская области.

По версии правоохранителей, покровительство позволило судье стать совладельцем сети отелей Marton стоимостью порядка 9 млрд рублей.

По данным федерального информационного агентства, в теневую бизнес-империю Момотова вошли в том числе и 4 отеля на территории Волгограда. Также в списке «засветились» 17 гостиниц в Краснодарском крае, 11 в Ростовской области, по 2 в Калининграде, Воронеже и Нижнем Новгороде, по 1 в Вологде и Москве.

В ТАСС уточняют, со ссылкой на неназванный источник, что многие гостиницы были возведены в нарушение закона. Здания возводились как индивидуальные жилые дома, а когда местные власти пытались в суде оспорить законность строений, суды загадочным образом вставали на сторону бизнес-соратника Виктора Момотова Андрея Марченко.

Генпрокуратура настаивает, что судья не только покровительствовал в решении бизнес-вопросов, но и якобы сотрудничал с организаторами преступной группировки «Покровские».

Отметим, Момотов занял пост судьи Верховного суда с 2010 года, спустя три года продолжил карьерный рост, заняв место секретаря пленума ВС РФ, а в 2019 году вошёл и в президиум высшего судебного органа. В 2016 году он также был избран председателем совета судей РФ.


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
24.09.2025 18:40
Расследования 24.09.2025 18:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.09.2025 18:09
Расследования 24.09.2025 18:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.09.2025 12:36
Расследования 24.09.2025 12:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.09.2025 18:11
Расследования 23.09.2025 18:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.09.2025 14:49
Расследования 23.09.2025 14:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.09.2025 13:50
Расследования 23.09.2025 13:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.09.2025 20:33
Расследования 22.09.2025 20:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.09.2025 17:43
Расследования 22.09.2025 17:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.09.2025 16:23
Расследования 22.09.2025 16:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.09.2025 15:22
Расследования 22.09.2025 15:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.09.2025 15:22
Расследования 22.09.2025 15:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.09.2025 12:59
Расследования 22.09.2025 12:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.09.2025 11:41
Расследования 22.09.2025 11:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.09.2025 10:10
Расследования 22.09.2025 10:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.09.2025 18:40
Расследования 21.09.2025 18:40
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:42
Бочаров и Сорокин обсудили развитие транспортного коридора «Север-Юг»Смотреть фотографии
12:34
Закон об увековечивании памяти жертв геноцида в ВОВ принят в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:10
В Волгограде заметили «прокачанного» праправнука «Метеора» у Волго-Донского каналаСмотреть фотографии
11:12
В «Царицынской опере» прозвучат «Песни Земли»Смотреть фотографии
10:46
«80% россиян «за»: Зюганов призвал переименовать Волгоград в обход местного референдумаСмотреть фотографии
10:40
В Волгограде водитель иномарки сбил ребенка и сбежалСмотреть фотографии
10:29
Под Волгоградом пьяный водитель байка угробил пассажира и скрылсяСмотреть фотографии
10:14
Житель Волгоградской области убил приятеля чайником в пьяном угареСмотреть фотографии
10:12
По делу судьи Момотова решат судьбу четырех гостиниц в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:10
Военные попали в топ престижных профессий для волгоградцевСмотреть фотографии
09:52
Под землей и под водой: в центре Волгограда завершают монтаж участка магистрального водоводаСмотреть фотографии
09:47
В глубинке Волгоградской области достраивают два ФАПаСмотреть фотографии
09:29
Теряют рассудок? Ростовчанин раскрыл секрет наживки дурманящей сомов-гигантовСмотреть фотографии
09:24
Помидоры и яйца подорожали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:43
В Волгограде трамвай №1 поехал по старому маршрутуСмотреть фотографии
08:14
В Волжском в фермерском магазине могли продавать зараженное молокоСмотреть фотографии
07:37
Тепло прощай? Волгоградский ЦГМС предупредил о резком понижении дневной температурыСмотреть фотографии
06:32
В Волгограде ИИ проследит за врачами за 8,5 млн рублейСмотреть фотографии
06:25
Судьям в Волгоградской области на 7,6% поднимут зарплатыСмотреть фотографии
06:00
Регбисты волгоградского «Ротора» дома сразятся за победу в Высшей лигеСмотреть фотографии
21:46
В Волгограде приступили к возведению 120-метрового колеса обозренияСмотреть фотографии
21:05
Цены на бензин всех марок вновь выросли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:37
Волгоградские теннисисты завершили свою игровую неделюСмотреть фотографии
20:18
Парковки на Мамаевом кургане в Волгограде закроют на ремонтСмотреть фотографии
19:50
Отдельным волгоградцам с 1 октября на 7,6% повысят зарплатыСмотреть фотографии
19:20
Экстремал снял страшное видео на крыше «Волжских парусов» в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
18:40
Суд принял решение о выдворении из России «уставшего» кубинцаСмотреть фотографии
18:09
Защита виновного в смерти студентов ВолгГТУ Шыхалиева оспорит приговор в КраснодареСмотреть фотографии
18:08
Волгоградский «Ротор» проиграл «Велесу» и выбыл из борьбы за Кубок РоссииСмотреть фотографии
17:34
Массовый сбой в работе крупного интернет-провайдера произошел в ВолгоградеСмотреть фотографии
 