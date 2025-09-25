По делу судьи Момотова решат судьбу четырех гостиниц в Волгограде





Грандиозный скандал, связанный с обвинениями Генпрокуратуры, выдвинутыми к судье Верховного суда и председателю Совета судей Виктору Момотову, докатился и до Волгограда. Надзорное ведомство потребовало изъять у судьи и аффилированных с ним подставных лиц, а также его компаньона по нелегальному бизнесу Андрея Марченко 95 объектов недвижимости, включая и сооружения в Волгограде.

По информации ТАСС, Генпрокуратура направила в Останкинский районный суд Москвы иск, в рамках которого обвинила Момотова в нарушении антикоррупционного законодательства.

Согласно заявлению, судья, воспользовавшись своим положением, помог коммерсанту Марченко легализовать объекты недвижимости в городах и регионах. В настоящее время фигурируют Краснодар, а также Ростовская, Воронежская и Нижегородская области.

По версии правоохранителей, покровительство позволило судье стать совладельцем сети отелей Marton стоимостью порядка 9 млрд рублей.

По данным федерального информационного агентства, в теневую бизнес-империю Момотова вошли в том числе и 4 отеля на территории Волгограда. Также в списке «засветились» 17 гостиниц в Краснодарском крае, 11 в Ростовской области, по 2 в Калининграде, Воронеже и Нижнем Новгороде, по 1 в Вологде и Москве.

В ТАСС уточняют, со ссылкой на неназванный источник, что многие гостиницы были возведены в нарушение закона. Здания возводились как индивидуальные жилые дома, а когда местные власти пытались в суде оспорить законность строений, суды загадочным образом вставали на сторону бизнес-соратника Виктора Момотова Андрея Марченко.

Генпрокуратура настаивает, что судья не только покровительствовал в решении бизнес-вопросов, но и якобы сотрудничал с организаторами преступной группировки «Покровские».

Отметим, Момотов занял пост судьи Верховного суда с 2010 года, спустя три года продолжил карьерный рост, заняв место секретаря пленума ВС РФ, а в 2019 году вошёл и в президиум высшего судебного органа. В 2016 году он также был избран председателем совета судей РФ.





