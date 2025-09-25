Камышанину присудили 100 тыс. рублей за отрубленные на работе пальцы





В Камышине прокуратура помогла местному жителю защитить свои права. Мужчина в возрасте 34 лет согласился без оформления подработать на мясном производстве ООО «Валентина»., однако впоследствии лишился пальцев на правой руке.

- 21 сентября 2023 года на производстве произошел несчастный случай, в результате которого гражданин получил частичную ампутацию пальцев кисти правой руки, двигательная способность которых не восстановлена до настоящего времени, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградкой области.

Руководство организации попыталось скрыть произошедшее, не составив акт расследования несчастного случая. Впоследствии, уже во время проверки правоохранителей, в компании открестились от работника, заявив, что никаких трудовых взаимоотношений между ними никогда не было.

Прокуратура поддержала пострадавшего и в его интересах обратилась в суд с иском об установлении факта работы камышанина на предприятии, возложении обязанности составить акт по факту ЧП и выплате компенсацию морального вреда.

Отметим, суд поддержал позицию надзорного ведомства и обязал предприятие выплатить пострадавшему работнику 100 тыс. рублей.





