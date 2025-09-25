Общество

Закон об увековечивании памяти жертв геноцида в ВОВ принят в Волгограде

Общество 25.09.2025 12:34
0
25.09.2025 12:34


Сегодня, 25 сентября, депутаты Волгоградской областной думы приняли региональный закон об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в Великой Отечественной войне, сообщает V102.RU. 

Напомним, что проект закона был подготовлен по инициативе губернатора Андрея Бочарова, который предложил закрепить на региональном уровне правовой механизм проведения мероприятий по сохранению исторической памяти и правды. Этот документ даст развитие нормам, закреплённым в аналогичном федеральном законе, подписанном 21 апреля 2025 года.

Председатель комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области Михаил Битюцкий в своем докладе отметил, что об актуальности вопроса по увековечению памяти жертв геноцида советского народа свидетельствуют проводимые судебные процессы и расследования геноцида советского народа и иных нацистских преступлений в период Великой Отечественной войны. 

В Волгоградской области такой процесс прошел два года назад - 23 августа 2023 года по инициативе ветеранского сообщества. Тогда облсуд, где рассматривалось это дело, удовлетворил иск прокуратуры о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими войсками, немецкими оккупационными властями и их пособниками на оккупированной территории региона в период с  июля 1942-го по февраль 1943 годов. На прениях сторон, напомним, выступал и губернатор Андрей Бочаров. 

- Волгоградская область считает обвинения, выдвинутые против немецких войск, их союзников, пособников и предателей нашего народа, обоснованными, доказанными и неопровержимыми, - сказал тогда на суде губернатор.

После этого процесса возник вопрос о сохранение памяти о мирных жителях героического Сталинграда, ставших жертвами бесчеловечного немецко-фашистского режима.

Принятый закон устанавливает формы увековечения памяти жертв геноцида советского народа – захоронение и перезахоронение останков, сооружение памятных знаков, создание музеев, проведение научных исследований, признание недопустимым публичного оправдания геноцида советского периода и нацистской идеологии, ряд других мероприятий. Также документ регламентирует порядок захоронения (перезахоронения) останков жертв геноцида, обеспечивает сохранность указанных захоронений или непогребенных останков, закрепляет процедуру согласования и проведения поисковых работ в отношении останков жертв геноцида советского народа. Помимо этого разграничиваются полномочия между региональными и муниципальными органами власти.

- Сегодня, когда Россия вновь ведет борьбу с неонацизмом, мы особенно ясно понимаем, какое огромное значение имеет сохранение исторической правды. Этот закон стал продолжением совместной важной работы исполнительной и законодательной власти: в регионе уже действуют законы об увековечении памяти погибших при защите Отечества, о почетном статусе «Рубеж Сталинградской доблести». Все они объединены одной целью – сохранить правду о войне, о цене победы, о жертвах и героизме нашего народа, подвиге непокоренного Сталинграда, - сказал председатель облдумы Александр Блошкин.

Фото из архива V102.RU 

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
25.09.2025 17:57
Общество 25.09.2025 17:57
Комментарии

0
Далее
Общество
25.09.2025 17:48
Общество 25.09.2025 17:48
Комментарии

0
Далее
Общество
25.09.2025 15:32
Общество 25.09.2025 15:32
Комментарии

0
Далее
Общество
25.09.2025 14:42
Общество 25.09.2025 14:42
Комментарии

0
Далее
Общество
25.09.2025 14:38
Общество 25.09.2025 14:38
Комментарии

0
Далее
Общество
25.09.2025 13:38
Общество 25.09.2025 13:38
Комментарии

0
Далее
Общество
25.09.2025 13:31
Общество 25.09.2025 13:31
Комментарии

0
Далее
Общество
25.09.2025 13:23
Общество 25.09.2025 13:23
Комментарии

0
Далее
Общество
25.09.2025 13:18
Общество 25.09.2025 13:18
Комментарии

0
Далее
Общество
25.09.2025 13:07
Общество 25.09.2025 13:07
Комментарии

0
Далее
Общество
25.09.2025 12:42
Общество 25.09.2025 12:42
Комментарии

0
Далее
Общество
25.09.2025 12:10
Общество 25.09.2025 12:10
Комментарии

0
Далее
Общество
25.09.2025 11:12 Реклама
Общество 25.09.2025 11:12 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
25.09.2025 10:46
Общество 25.09.2025 10:46
Комментарии

0
Далее
Общество
25.09.2025 10:10
Общество 25.09.2025 10:10
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:57
На севере Волгограда ДТП сократило маршрут трамвая №13Смотреть фотографии
17:50
Водитель попытался дать взятку после пересечения двойной сплошной под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:48
Не знают русский и историю XX века: о самых частых ошибках на ЕГЭ-2025 рассказали экспертыСмотреть фотографии
17:03
В Волгоградской области сотни таксистов временно остались без работыСмотреть фотографии
15:50
Горы с двухэтажный дом: руины купленного миллиардером ресторана «Гелидор» обнаружили в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:32
Бочаров провел заседание оперштаба по подготовке к зимеСмотреть фотографии
15:28
В Волгограде капитально отремонтировали детскую поликлинику №3Смотреть фотографии
14:42
В Камышине до 40 рублей повысятся цены на проездСмотреть фотографии
14:38
Российский Детфонд наградил Ирину Соловьеву орденом святого благоверного царевича ДимитрияСмотреть фотографии
13:38
В селе Волгоградской области простились с двумя многодетными бойцами, погибшими на СВОСмотреть фотографии
13:18
Камышанину присудили 100 тыс. рублей за отрубленные на работе пальцыСмотреть фотографии
13:07
Ветеранам СВО в Волгоградской области возместят 50% расходов на уголь и дроваСмотреть фотографии
12:42
Бочаров и Сорокин обсудили развитие транспортного коридора «Север-Юг»Смотреть фотографии
12:34
Закон об увековечивании памяти жертв геноцида в ВОВ принят в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:10
В Волгограде заметили «прокачанного» праправнука «Метеора» у Волго-Донского каналаСмотреть фотографии
11:12
В «Царицынской опере» прозвучат «Песни Земли»Смотреть фотографии
10:46
«80% россиян «за»: Зюганов призвал переименовать Волгоград в обход местного референдумаСмотреть фотографии
10:40
В Волгограде водитель иномарки сбил ребенка и сбежалСмотреть фотографии
10:29
Под Волгоградом пьяный водитель байка угробил пассажира и скрылсяСмотреть фотографии
10:14
Житель Волгоградской области убил приятеля чайником в пьяном угареСмотреть фотографии
10:12
По делу судьи Момотова решат судьбу четырех гостиниц в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:10
Военные попали в топ престижных профессий для волгоградцевСмотреть фотографии
09:52
Под землей и под водой: в центре Волгограда завершают монтаж участка магистрального водоводаСмотреть фотографии
09:47
В глубинке Волгоградской области достраивают два ФАПаСмотреть фотографии
09:29
Теряют рассудок? Ростовчанин раскрыл секрет наживки, дурманящей сомов-гигантовСмотреть фотографии
09:24
Помидоры и яйца подорожали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:43
В Волгограде трамвай №1 поехал по старому маршрутуСмотреть фотографии
08:14
В Волжском в фермерском магазине могли продавать зараженное молокоСмотреть фотографии
07:37
Тепло прощай? Волгоградский ЦГМС предупредил о резком понижении дневной температурыСмотреть фотографии
06:32
В Волгограде ИИ проследит за врачами за 8,5 млн рублейСмотреть фотографии
 