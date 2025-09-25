Сегодня, 25 сентября, депутаты Волгоградской областной думы приняли региональный закон об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в Великой Отечественной войне, сообщает V102.RU.

Напомним, что проект закона был подготовлен по инициативе губернатора Андрея Бочарова, который предложил закрепить на региональном уровне правовой механизм проведения мероприятий по сохранению исторической памяти и правды. Этот документ даст развитие нормам, закреплённым в аналогичном федеральном законе, подписанном 21 апреля 2025 года.

Председатель комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области Михаил Битюцкий в своем докладе отметил, что об актуальности вопроса по увековечению памяти жертв геноцида советского народа свидетельствуют проводимые судебные процессы и расследования геноцида советского народа и иных нацистских преступлений в период Великой Отечественной войны.

В Волгоградской области такой процесс прошел два года назад - 23 августа 2023 года по инициативе ветеранского сообщества. Тогда облсуд, где рассматривалось это дело, удовлетворил иск прокуратуры о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими войсками, немецкими оккупационными властями и их пособниками на оккупированной территории региона в период с июля 1942-го по февраль 1943 годов. На прениях сторон, напомним, выступал и губернатор Андрей Бочаров.

- Волгоградская область считает обвинения, выдвинутые против немецких войск, их союзников, пособников и предателей нашего народа, обоснованными, доказанными и неопровержимыми, - сказал тогда на суде губернатор.

После этого процесса возник вопрос о сохранение памяти о мирных жителях героического Сталинграда, ставших жертвами бесчеловечного немецко-фашистского режима.

Принятый закон устанавливает формы увековечения памяти жертв геноцида советского народа – захоронение и перезахоронение останков, сооружение памятных знаков, создание музеев, проведение научных исследований, признание недопустимым публичного оправдания геноцида советского периода и нацистской идеологии, ряд других мероприятий. Также документ регламентирует порядок захоронения (перезахоронения) останков жертв геноцида, обеспечивает сохранность указанных захоронений или непогребенных останков, закрепляет процедуру согласования и проведения поисковых работ в отношении останков жертв геноцида советского народа. Помимо этого разграничиваются полномочия между региональными и муниципальными органами власти.

- Сегодня, когда Россия вновь ведет борьбу с неонацизмом, мы особенно ясно понимаем, какое огромное значение имеет сохранение исторической правды. Этот закон стал продолжением совместной важной работы исполнительной и законодательной власти: в регионе уже действуют законы об увековечении памяти погибших при защите Отечества, о почетном статусе «Рубеж Сталинградской доблести». Все они объединены одной целью – сохранить правду о войне, о цене победы, о жертвах и героизме нашего народа, подвиге непокоренного Сталинграда, - сказал председатель облдумы Александр Блошкин.

Фото из архива V102.RU

