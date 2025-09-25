Происшествия

Житель Волгоградской области убил приятеля чайником в пьяном угаре

Происшествия 25.09.2025 10:14
0
25.09.2025 10:14


В Волгоградской области задержан 38-летний житель Еланского района, который до смерти избил своего приятеля металлическим чайником. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, смертельные травмы были причинены 33-летнему местному жителю, который скончался от побоев в больнице.

В СУ СКР по региону сообщили, что в  отношении  задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, преступление было совершено вечером 14 сентября текущего года в доме, где гуляла мужская компания. Конфликт возник между хозяином жилища и одним из гостей, который нанес ему не менее 13 ударов руками, ногами и металлическим чайником по голове и различным частям тела. 

- Пострадавший был госпитализирован, однако, несмотря на усилия медиков, спустя несколько дней скончался. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате компрессионного перелома первого грудного позвонка, осложнившегося отеком и сдавлением спинного мозга, - уточнили в СУ СКР по региону.

В суд направлено ходатайство об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.


