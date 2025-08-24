



В Волгоградской области в самом разгаре сезон вкусных и сочных арбузов. Несмотря на то, что зрелые ягоды уже давно лежат на прилавках магазинов, многие из них все еще «загорают» на августовском солнце, напитываясь необычайной сладостью. Корреспонденты ИА «Высота 102» заглянули на бахчу и своими глазами увидели процесс сбора урожая.





– Многое уже срезали, – показывая на поле, усеянное разнокалиберной ягодой, говорит волгоградский фермер Павел Чердынцев. – У меня созревали гиганты по 18-19 килограммов. Когда слышу про рекорды своих коллег, искренне удивляюсь. Представляете, в Подмосковье как-то вырастили ягоду под 70 килограммов! В голове не укладывается. Что ж это за арбуз такой? И как сильно его нужно любить, чтобы отдавать все силы только ему одному?





Павел Чердынцев поднимает длинные плети и срезает первый арбуз. Темно-зеленая ягода хрустит от легкого прикосновения ножа и от спелости буквально разламывается на две части. Снимаем пробу и убеждаемся, что первый блин не вышел комом – от стекающего по рукам сахарного сока буквально слипаются пальцы.

– Часто слышу, что вкус арбуза – это вкус детства, – отмечает глава крестьянско-фермерского хозяйства. – Я пока не выращивал собственные арбузы, успел подзабыть этот вкус. Потом пошли свои, и вспомнил ( Улыбается – Прим.). Преимущества нашей ягоды в том, что мы не рвем ее бурой на продажу. Под солнцем арбуз набирается такой сладости, что просто руки липнут. Как мед! Пробуя, люди спрашивают: «Что ж он такой вкусный?». От солнца!





На бахчах Среднеахтубинского района растут арбузы разных сортов. Есть и знаменитый «Продюсер», о вкусовых качествах которого продавцы готовы слагать легенды, и традиционный «Холодок», дозревающий ближе к концу сезона. Новинкой и, пожалуй, главным хитом последних лет стали арбузы без семечек. Правда, по словам главы КФХ, в наших краях такие ягоды все еще считаются диковинкой.





– В этом году к Всероссийскому Дню поля мы сажали 7-8 российских сортов арбузов. Попробовав плоды, могу сказать – очень хорошие варианты! «Бессемянка» пока еще считается деликатесом, но я уверен, что в скором времени мы будем производить ее у себя, – рассуждает фермер. – Когда появляется необходимость, мы все придумываем. Все у нас будет!





Еще одной, пока непривычной для глаза обывателя экзотикой, стал арбуз в формате мини. Разрезаем его на две части с легкой долей скепсиса – в наших представлениях по-настоящему спелыми и сочными могут быть только увесистые ягоды, «напившиеся» солнца и выросшие как минимум до 5-7 килограммов. Надкусываем толстый ломоть и разрушаем собственный стереотип. По вкусу эти полосатые малыши ничем не уступают своим полновесным собратьям.

– Мы внедрили новую технологию, делая тыквенный привой. От тыквы получаем мощную корневую систему, а в качестве привоя используем сам арбуз, – объясняет Павел Чердынцев. – На мой взгляд, получается очень неплохо. Но, конечно, у каждого свои предпочтения. Это только когда жарко, и ты лежишь на пляже, любой арбуз вкусен и полезен.





Под конец лета риск покупки неспелого арбуза, пожалуй, стремится к нулю. А вот шанс покупки перезревшей, рассыпающейся в руках ягоды сегодня, напротив, растёт. Идеального способа проверки ягоды мы, увы, не назовём. Только дегустация и еще раз дегустация!

– В моей семье арбузный сезон начинается в середине июля – на день рождения внука. Но первой партией лично я не торгую. Она расходится по друзьям и знакомым, – говорит Павел Чердынцев. – Несмотря на все многообразие выбора, самыми лучшими я считаю именно богарные арбузы – те, что выросли без полива и набрались своей сочности и сладости от солнца. А на солнце нам жаловаться не приходится. Если говорят, что там сегодня 28 градусов, там – 30, то про нас и не упоминают. У нас всегда 35, а то и больше (смеется). При такой погоде мы никогда не остаемся без сладкого урожая.

Фото и видео Алексея Костякова / ИА «Высота 102»