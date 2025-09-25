Военные попали в топ престижных профессий для волгоградцев





Волгоградцам назвали самые престижные профессии. По данным SuperJob, в топе самых желанных профессий безоговорочно лидируют программисты – 21% респондентов назвали именно эту сферу для достойного заработка.

На втором месте расположились представители медицины – стоматологи и оперирующие хирурги. Ими хотели бы стать 9% жителей региона. Замыкают тройку военнослужащие с результатом в 8%.

Четвертое место разделили сразу несколько профессий. Так, за различные специализации инженерно-технических работников и квалифицированных рабочих проголосовали по 6% респондентов. Замыкает топ-5 профессия госслужащего – 5%.

Отметим, что мужчины значительно чаще женщин называют престижными профессии военных (12% против 4% соответственно), инженерно-технических работников и рабочих (по 8 и 4%). Женщин же чаще всего привлекает профессия врача – 10% против 8% среди мужчин.

