Отдельным волгоградцам с 1 октября на 7,6% повысят зарплаты





С 1 октября зарплаты некоторых жителей Волгоградской области будут увеличены в соответствии с указом, который подписал президент Владимир Путин 24 сентября.

Согласно документу, опубликованному на портале правовых актов, размеры месячных окладов повысятся у работников МИД, диппредставительств и консульских учреждений – увеличение произойдет в соответствии с присвоенными им дипломатическими рангами.

Оклады же государственных гражданских служащих повысятся в соответствии с замещаемыми ими должностями и присвоенными им классными чинами.

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!