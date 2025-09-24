Отдельным волгоградцам с 1 октября на 7,6% повысят зарплаты

С 1 октября зарплаты некоторых жителей Волгоградской области будут увеличены в соответствии с указом, который подписал президент Владимир Путин 24 сентября.
Согласно документу, опубликованному на портале правовых актов, размеры месячных окладов повысятся у работников МИД, диппредставительств и консульских учреждений – увеличение произойдет в соответствии с присвоенными им дипломатическими рангами.
Оклады же государственных гражданских служащих повысятся в соответствии с замещаемыми ими должностями и присвоенными им классными чинами.
