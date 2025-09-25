Ветеранам СВО в Волгоградской области возместят 50% расходов на уголь и дрова

Соответствующий закон, внесенный губернатором Андреем Бочаровым, принят сегодня, 25 сентября, на заседании Волгоградкой областной думы.
Данным решением меры поддержки, установленные региональным законодательством для участников СВО и их родных, распространены на граждан, выполняющих задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, а также в ходе вооруженной провокации на границе России и территориях регионов страны, прилегающих к районам проведения специальной военной операции. Льготы будут распространяться и на членов их семей. Среди указанных механизмов помощи – обеспечение бесплатным горячим питанием школьников, предоставление именной стипендии региона студентам вузов и ссузов, сертификатов на отдых и оздоровление детям, выплата пособий.
Кроме того, закон предусматривает новую меру поддержки для ветеранов боевых действий, проживающих в домах без центрального отопления и не оборудованных газом. Им предусмотрена ежемесячная компенсация 50 процентов стоимости твердого топлива и сжиженного газа в баллонах.
Напомним, ранее V102.RU сообщало о том, что воевавшим на приграничных с Украиной территориях предоставят льготы, как и тем участникам СВО, которые выполняли свой воинский долг на территории соседней страны.
Фото V102.RU (архив)
