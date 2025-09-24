Парковки на Мамаевом кургане в Волгограде закроют на ремонт

Эксперты дали положительное заключение на проведение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на парковках и дорогах, расположенных на территории мемориального комплекса на Мамаевом кургане в Волгограде. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на акт государственной историко-культурной экспертизы, заказчиком которой выступил музей-заповедник «Сталинградская битва».

В документе поясняется, что работы запланированы на территории объекта культурного наследия в целях обеспечения его сохранности. Речь идет о ремонте двух парковок, которые используются гражданами и туристическими группами при посещении Мамаева кургана. Расположены они рядом с культурным центром «Сталинград» и около РТРС телекомпании. Отмечается, что ремонт необходим, так как твердое покрытие участков автопарковок имеет следы разрушения, а также просадки и трещины.

Также планируется ремонт трех асфальтобетонных дорог. Первая находится на верхней террасе и проходит в непосредственной близости от границ объекта культурного наследия регионального значения «Братские могилы воинов соединений и частей 62 армии, погибших в боях с фашистскими захватчиками». Вторая дорога ведет с запада к монументу «Родина – мать зовет!» и проходит в непосредственной близости от объекта «Водонапорные баки». Еще одна дорога проходит с северо-восточной стороны за зданием Зала Воинской Славы и Ансамбля Площади скорби, и далее композиции пропилеев «Стены руины» Ансамбля Площади героев.

Отмечается, что при обнаружении в ходе работ останков участников Сталинградской битвы, потенциально взрывоопасных предметов или материальных артефактов следует незамедлительно приостановить работы и сообщить о находке в органы исполнительной власти.

Во время проведения работ участки будут выставлено временное ограждение с предупреждающими знаками и сигнальной лентой. Все демонтажные и иные работы будут проводиться вручную с использованием шанцевого инструмента или средств малой механизации.

Фото из архива V102.RU

