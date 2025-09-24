Расследования

Суд принял решение о выдворении из России «уставшего» кубинца

Расследования 24.09.2025 18:40
0
24.09.2025 18:40


Районный суд Волгограда принял решение о выдворении за пределы России гражданина Кубы, который отказался от медицинского освидетельствования на предмет употребления наркотиков. Сегодня, 24 сентября, 19-летний иностранец был арестован на сутки, после чего принудительно будет вынужден покинуть страну.   

– 23 сентября сотрудниками полиции в отношении Формеса Ромеро был составлен протокол об административном правонарушении по факту отказа от освидетельствования. В судебном заседании привлекаемый свою вину в совершении правонарушения не признал, пояснил, что приехал в Российскую Федерацию 4 дня назад. По его словам, на момент его задержания он был уставший и наркотических веществ не употреблял, но отказался от прохождения освидетельствования по личным мотивам, – сообщили в пресс-службе Тракторозаводского районного суда Волгограда. 

Вместе с тем, суд счел, что в данном случае имелись достаточные основания полагать, что кубинец употребил наркотички или психотропные вещества без назначения врача либо новые потенциально опасные психоактивные вещества. 

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
24.09.2025 18:09
Расследования 24.09.2025 18:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.09.2025 12:36
Расследования 24.09.2025 12:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.09.2025 18:11
Расследования 23.09.2025 18:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.09.2025 14:49
Расследования 23.09.2025 14:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.09.2025 13:50
Расследования 23.09.2025 13:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.09.2025 20:33
Расследования 22.09.2025 20:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.09.2025 17:43
Расследования 22.09.2025 17:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.09.2025 16:23
Расследования 22.09.2025 16:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.09.2025 15:22
Расследования 22.09.2025 15:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.09.2025 15:22
Расследования 22.09.2025 15:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.09.2025 12:59
Расследования 22.09.2025 12:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.09.2025 11:41
Расследования 22.09.2025 11:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.09.2025 10:10
Расследования 22.09.2025 10:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.09.2025 18:40
Расследования 21.09.2025 18:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.09.2025 16:44
Расследования 21.09.2025 16:44
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:18
Парковки на Мамаевом кургане в Волгограде закроют на ремонтСмотреть фотографии
19:50
Отдельным волгоградцам с 1 октября на 7,6% повысят зарплатыСмотреть фотографии
19:20
Экстремал снял страшное видео на крыше «Волжских парусов» в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
18:40
Суд принял решение о выдворении из России «уставшего» кубинцаСмотреть фотографии
18:09
Защита виновного в смерти студентов ВолгГТУ Шыхалиева оспорит приговор в КраснодареСмотреть фотографии
18:08
Волгоградский «Ротор» проиграл «Велесу» и выбыл из борьбы за Кубок РоссииСмотреть фотографии
17:34
Массовый сбой в работе крупного интернет-провайдера произошел в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:08
Медики борются за жизнь едва не утонувшего под Волгоградом 13-летнего школьникаСмотреть фотографии
16:47
Больше не повторится? В облкомдортрансе пообещали наладить работу автобуса № 109эСмотреть фотографии
16:42
Волгоградцы в январе 2026 года будут отдыхать 11 днейСмотреть фотографии
15:32
В Новороссийске после комбинированной атаки БПЛА два человека погибли и ещё шесть раненыСмотреть фотографии
15:01
Скандал с рабами в Ростовской области привлек внимание главы СКРСмотреть фотографии
14:25
В Волго-Ахтубинской пойме МЧС ликвидирует два крупных пожараСмотреть фотографии
14:21
Первую комиссию по защите чести и достоинства учителей создали в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:48
Волгоградцев кинули с дачным автобусом: люди четвертый час ждут №109ЭСмотреть фотографииCмотреть видео
13:18
В Волгограде возобновлено движение трамваев №4Смотреть фотографии
13:12
В Волгограде гендиректор «Ротора» Андрей Кривов празднует День рожденияСмотреть фотографии
13:11
Под Волгоградом очевидцы засняли крупный пожар в районе Великого ОктябряСмотреть фотографииCмотреть видео
12:36
Суд отправил в СИЗО водителя маршрутки, задавившего девочку в ВолжскомСмотреть фотографииCмотреть видео
12:26
МЧС предупредило волгоградцев о заморозках до -3 градусовСмотреть фотографии
12:23
Волгоградский предприниматель вошел в топ-250 высших российских менеджеровСмотреть фотографии
12:10
На медицину в Волгоградской области в 2025 году дополнительно направят 716,6 млн рублейСмотреть фотографии
11:56
Названо количество квартир, уничтоженных взрывом в СаратовеСмотреть фотографии
11:52
Владимир Путин назначил Александра Гуцана генпрокурором РФСмотреть фотографии
11:21
Совфед назначил Игоря Краснова председателем ВС РФСмотреть фотографии
10:45
В Волжском маршрутчикам грозят оборотные штрафы за рост расценок на проездСмотреть фотографии
10:03
Клиенты Т2 могут запросить оценку смартфона для трейд-ин в мобильном приложенииСмотреть фотографии
09:48
«Ротор» 24 сентября в гостях сыграет с командой своего бывшего тренера в Кубке России Смотреть фотографии
09:47
Минфин РФ предложил повысить НДС до 22% ради обороны и безопасностиСмотреть фотографии
09:26
Работодатели не смогут уволить бойцов СВО с ранениемСмотреть фотографии
 