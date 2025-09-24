Суд принял решение о выдворении из России «уставшего» кубинца





Районный суд Волгограда принял решение о выдворении за пределы России гражданина Кубы, который отказался от медицинского освидетельствования на предмет употребления наркотиков. Сегодня, 24 сентября, 19-летний иностранец был арестован на сутки, после чего принудительно будет вынужден покинуть страну.

– 23 сентября сотрудниками полиции в отношении Формеса Ромеро был составлен протокол об административном правонарушении по факту отказа от освидетельствования. В судебном заседании привлекаемый свою вину в совершении правонарушения не признал, пояснил, что приехал в Российскую Федерацию 4 дня назад. По его словам, на момент его задержания он был уставший и наркотических веществ не употреблял, но отказался от прохождения освидетельствования по личным мотивам, – сообщили в пресс-службе Тракторозаводского районного суда Волгограда.

Вместе с тем, суд счел, что в данном случае имелись достаточные основания полагать, что кубинец употребил наркотички или психотропные вещества без назначения врача либо новые потенциально опасные психоактивные вещества.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

