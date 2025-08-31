Общество

«Папа дома!»: суд в Волгограде заменил 5 лет колонии для многодетного участника СВО на условный срок

Общество 31.08.2025 11:14
Волгоградский гарнизонный военный суд 29 августа изменил приговор многодетному отцу-одиночке Руслану Жадаеву, осужденному в первой инстанции к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении за самовольное оставление части. Как рассказал ИА «Высота 102» адвокат Руслана Евгений Дереза, заседание продолжалось около шести часов. Решения судей все это время с замиранием сердца ждали дети мужчины, которые приехали с ним в суд, чтобы поддержать папу. Ведь решалась судьба их семьи – их могли разлучить на долгие годы.

- Когда мы услышали, что реальный срок заменен на условный, Руслан чуть не заплакал. А дети все-таки разревелись, конечно, от радости. Теперь их папа останется с ними, и никакого детдома, - поделился эмоциями Евгений.
 

Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о сложной ситуации, в которой оказалась многодетная семья Жадаевых из Жирновского района. Руслан Жадаев в 2022 году добровольно отправился на СВО, оставив четверых детей - 13-летнего Ваню, 11-летнюю Бэллу, 9-летнего  Сашу и 8-летнего Руслана – со своей женой. Однако женщина стала злоупотреблять алкоголем, и в какой-то момент бросила детей, уехав в Москву с любовником за хорошей жизнью.

В это время Руслан проходил комиссию в военном госпитале, куда попал после ухудшения здоровья. Узнав, что дети остались одни, он проинформировал начальство военной части об изменившихся семейных обстоятельствах и с его разрешения помчался к себе в деревню. Мужчина устроился на работу, чтобы расплатиться с долгами, которые оставила его супруга, а также занимался обучением и лечением своих детей.

Все это время он находился на связи с военной частью, подтверждая справками из районной администрации сложную ситуацию в семье. Мужчина также добился в суде развода и лишения родительских прав бывшей жены.

Несмотря на это, Руслана обвинили в самовольном оставлении военной части и возбудили в отношении него уголовное дело. Мужчину этапировали на сборный пункт, где он провел три месяца, а детей поместили в Волжский социально-реабилитационный центр.

Тем не менее, суд первой инстанции не учел всех обстоятельств при вынесении приговора Руслану Жадаеву, который к этому времени был уволен с военной службы, к слову, не по отрицательным основаниям – его признали ограниченно годным.  Приговор – 5 лет  в колонии-поселении – шокировал мужчину, который признал свою вину лишь в том, что после возвращения в деревню не явился в военную комендатуру. И уж тем более он был не согласен с формулировкой следствия, которое утверждало, что он покинул госпиталь, «желая отдохнуть от исполнения служебных обязанностей».

Но теперь все переживания Руслана и тяжелые мысли, что будет с детьми, позади - семья не разлучится.

Фото V102.RU

