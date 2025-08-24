Общество

«Это слишком опрометчивый шаг»: волгоградские учителя высказались об отмене домашнего задания

Общество 24.08.2025 13:31
24.08.2025 13:31


Предложение депутатов Госдумы об отмене или изменении формата домашней работы вызвало весьма неоднозначную реакцию как среди педагогов, так и среди родителей школьников. Большинство учителей соглашаются с парламентариями лишь в том, что задания должны отбросить свой формализм и стать более творческими и многоуровневыми. А вот полную отмену самостоятельной работы педагоги считают опрометчивым шагом. Подробнее – в материале ИА «Высота 102».

Обсудить отмену домашнего задания депутатам Госдумы предложил ее председатель Вячеслав Володин. По его мнению, современные школьники сильно перегружены информацией. При этом качественным выполнением домашней работы могут похвастать немногие – дети находят готовые решения в интернете или же делегируют свои обязанности искусственному интеллекту.

Виктория Коваленко, учитель химии в волжской школе № 12, согласна с тем, что на типовые задания школьники находят такие же типовые решения в Сети. По ее мнению, для по-настоящему качественной работы педагог должен составлять ученикам многоуровневый комплекс упражнений.


- Домашнее задание, на мой взгляд, является неотъемлемой частью обучения, и его полная отмена будет нести разрушительные последствия. Ребенку нужно прийти домой, спокойно вникнуть в материал, разобраться во всех нюансах, - рассуждает педагог, подготовившая к ЕГЭ двухсотбалльника Никиту Волгу. – Другое дело, что его объемы, равно, как и качество, действительно вызывают вопросы. Правильное домашнее задание, которое действительно рассчитано на развитие ученика, формирование у него каких-либо навыков, безусловно, требует от нас большого вовлечения, профессионализма и отдачи. Да, это непросто. Но необходимо для того, чтобы самостоятельная работа несла ребенку пользу.

Вопрос об отмене домашнего задания не стоял бы так остро, если современные дети привыкали к самостоятельности еще с начальных классов, убеждена Виктория Коваленко.

- Раньше считалось, что главная задача школы и родителей – научить ребенка учиться. С младших классов детям объясняли, как работать с учебником, с теоретическим или практическим материалом, составлять конспект, - продолжает учитель. – А сейчас у многих учеников (конечно же, не у всех) эти навыки либо развиты очень слабо, либо не развиты совсем. Родители тратят по несколько часов в день, чтобы не просто проверить задания, но и выполнить их вместе со своими детьми. При этом зачастую школьники готовы работать самостоятельно. Их просто нужно этому научить. И этот вопрос касается не только родителей, но и нас, педагогов.

Заслуженный учитель России Ирина Лопатина подтверждает, что идея о полном исключении домашнего задания не принесет желаемого результата. Педагог с 47-летним стажем не раз убеждалась, что без закрепления материала легкомысленное «я все понял, это просто» разбивается в щепки при первом столкновении с серьёзными заданиями.


- Домашнее задание должно оставаться в обязательном порядке, - настаивает известный учитель математики из Волжского. – Но проблема заключается в том, что сейчас его массово списывают из Интернета. Что делать в этом случае? Качественно проверять. Не формально, а именно качественно. На уроке можно предложить детям всего два-три примера, которые наглядно покажут, поняли ли они эту тему или нет. Это только кажется, что после урока тебе все ясно и понятно. На самом деле всегда существуют подводные камни.

Время на проверку домашнего задания должны выделять не только учителя, но и родители, говорит Ирина Лопатина. При этом классические вопросы «Ты сделал или нет?» развязывают руки тем детям, которые не хотят вникать в материал.

- Я убеждена, что родители всегда должны проверять домашнее задание у своего ребенка. Если они не понимают, что он просто списывает все из Интернета, то просто теряют его в плане знаний, - комментирует заслуженный учитель России. – Помните фильм «Елена», когда мама и папа по очереди интересовались у ребенка: «Сделал домашнее задание?». Тот отвечал положительно, но, как именно он его сделал, его никто не спрашивал. Подобный формализм, конечно, не принесёт никаких результатов.

Учитель русского языка и литературы Лариса Арачишвили, в 2019 году признанная лучшим педагогом страны, убеждена, что домашнее задание действительно нуждается в выходе на новый уровень.


- Я не вижу ничего критичного в изменении формата домашнего задания, потому что формальное переписывание больше не работает. Дети все чаще прибегают к помощи искусственного интеллекта и просто списывают ответы из недостоверных источников. Не думаю, что от выполнения такой домашней работы есть толк, - комментирует Лариса Арачашвили. - Мне кажется, что домашняя работа должна стать другой. Понятно, что не задавать читать на дом или учить стихи я не могу, но вот чаще давать задания, которые будут связаны с проектной деятельностью, однозначно стоит.

Фото Павла Мирошкина и героев публикации

