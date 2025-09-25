Под Волгоградом пьяный водитель байка угробил пассажира и скрылся





В Клетском районе Волгоградской области произошло очередное трагическое ДТП с участием мотоциклиста. Как рассказали в ГУ МВД по региону, в результате аварии погиб пассажир мотоцикла «ИЖ».

По предварительной информации, ранним утром 24 сентября водитель мотоцикла без прав в состоянии алкогольного опьянения на 97 километре автодороги «Лог - Новогригорьевская - Клетская - Распопинская - Серафимович» не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием.

После аварии водитель скрылся с места происшествия, после чего был разыскан. К сожалению, пострадавший скончался до приезда медиков.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

