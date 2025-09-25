Черной выдалась последняя неделя для жителей села Мачеха Киквидзенского района Волгоградской области. В течение пяти дней здесь простились с двумя местными жителями.

23 сентября в селе прошли похороны Григория Куцебко. Григорию Николаевичу было 37 лет. Весной 2024 года гвардии матрос Куцебко, отец четверых сыновей, заключил контракт с Министерством обороны и пополнил ряды защитников Родины. Был принят на должность наводчика десантно-штурмовой роты десантно-штурмового батальона. 12 апреля 2025 года в ходе стабилизации обстановки на Курском направлении старший оператор отделения противотанковых управляемых ракет взвода огневой поддержки штурмовой роты батальона морской пехоты, гвардии старший матрос погиб.

Бойца проводили в последний путь со всеми воинскими почестями, под оружейный салют почётного караула.