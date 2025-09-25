В Волжском в фермерском магазине могли продавать зараженное молоко

Роспотребнадзор выявил нарушения в магазине ИП Батуриной Ю.Н., расположенном в Волжском на улице Карла Маркса, 43. По данным управления Волгоградской области РПН, торговая точка была проверена при проведении санитарно-эпидемиологического расследования случаев заболевания бруцеллезом.
Выяснилось, что магазин торговал молочной и мясной продукции без товаросопроводительной документации. Кроме того, допускалась реализация сырого молока, молочной и мясной продукции, на которых отсутствовали сведения о составе, дате изготовления, сроках годности, условиях хранения, наименовании и месте нахождения изготовителя.
По данному факту был составлен административный протокол, предприниматель решением арбитражного суда Волгоградской области оштрафована.
Также проверяющие установили и нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в части фасовки пищевой продукции, а у продавца отсутствовала личная медицинская книжка. В связи с выявленными нарушениями решением Волжского городского суда ИП Батурина Ю.Н. привлечена к административной ответственности по ст. 6.3 ч.1 КоАП РФ – эксплуатация участка фасовки приостановлена на 90 суток.
Напомним, ранее Роспотребнадзор сообщал, что в Волгоградской области произошла вспышка бруцеллеза. За август-сентябрь 12 человек заразились этой инфекцией.