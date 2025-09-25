В глубинке Волгоградской области достраивают два ФАПа

Степень готовности двух ФАПов в Волгоградской области – в Еланском и Урюпинском районах – составила в настоящее время 40% и 65%. По данным комитета строительства, в скором времени фельдшерско-акушерские пункты будут достроены в хуторе Хвощинка Еланского района и в Креповском Урюпинского. Объекты возводятся в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
В этих населенных пунктах уже построены здания, ведется монтаж систем водоснабжения и канализации, благоустраивается территория.
Как рассказали в комитете здравоохранения Волгоградской области, в будущих ФАП предусмотрены кабинеты врача, смотровая, процедурная, санитарные помещения, а для удобства маломобильных граждан оборудуют доступную среду. В смену здесь могут принять до 20 человек.
Напомним, в регионе помимо объектов в Еланском и Урюпинском районе благодаря реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения и ресурсам нацпроекта появятся еще шесть ФАПов и два отделения общей врачебной практики в поселках и хуторах Нехаевского, Быковского, Кумылженского, Октябрьского, Фроловского, Калачевского, Клетского, Суровикинского районов.
Справка. С 2014 года общий объем инвестиций в региональное здравоохранение составил 75,3 млрд рублей. Построено, реконструировано, капитально отремонтировано 1187 медицинских объектов. Приобретено свыше 5,4 тыс. единиц медицинского оборудования. В частности, по программе модернизации первичного звена здравоохранения в Волгоградской области появятся 58 новых объектов: 33 ФАПа, 21 центр врача общей практики, четыре поликлиники. Еще 96 объектов первичного звена включены в программу капремонта.
Материал опубликован в рамках спецпроекта ИА «Высота 102» «Развитие Волгоградской области»
Фото облздрав34 t.me