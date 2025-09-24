Общество

Экстремал снял страшное видео на крыше «Волжских парусов» в Волгограде

Общество 24.09.2025 19:20
0
24.09.2025 19:20


Экстремал, который ведет в социальных сетях блог Rodion Lorax life, в Волгограде прошелся по краю крыши одного из высотных домов ЖК «Волжские паруса». Процесс молодой человек снимал на видео. 

Кадрами с подписчиками блогер поделился еще в мае, однако 24 сентября на них обратили внимание журналисты. Как сообщает ИА «Высота 102», в своем посте автор и герой пугающего здравых людей ролика просит не повторять его трюка.

– В Волгограде на берегу у Волги есть два высоких здания в виде Парусов. Это моя любимая крыша в этом городе с коротой открывается потрясающий вид на Волгу и окрестности, – написал экстремал (орфография и пунктуация авторские, – Прим.ред.). – Следует понимать, что все экстремальные штуки которые я делаю подкреплены моим 8-летним лазательным опытом и без подготовки да и вообще на здравую голову не вздумайте повторять ничего подобного.



Судя по видео, сам путешественник, гулявший на краю крыши высотного дома без какой-либо страховки и с камерой в руке, набрался впечатлений. На стойкость экстремала испытывал крепкий волгоградский ветер.

Каким образом блогер попал на крышу высотного дома, – вопрос к организации, которая обслуживает дома.

Видео: @loraxrodion

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
24.09.2025 20:18
Общество 24.09.2025 20:18
Комментарии

0
Далее
Общество
24.09.2025 19:50
Общество 24.09.2025 19:50
Комментарии

0
Далее
Общество
24.09.2025 17:34
Общество 24.09.2025 17:34
Комментарии

0
Далее
Общество
24.09.2025 16:42
Общество 24.09.2025 16:42
Комментарии

0
Далее
Общество
24.09.2025 14:35
Общество 24.09.2025 14:35
Комментарии 0

0
Далее
Общество
24.09.2025 14:21
Общество 24.09.2025 14:21
Комментарии

0
Далее
Общество
24.09.2025 13:48
Общество 24.09.2025 13:48
Комментарии

0
Далее
Общество
24.09.2025 13:18
Общество 24.09.2025 13:18
Комментарии

0
Далее
Общество
24.09.2025 13:12
Общество 24.09.2025 13:12
Комментарии

0
Далее
Общество
24.09.2025 12:26
Общество 24.09.2025 12:26
Комментарии

0
Далее
Общество
24.09.2025 12:23
Общество 24.09.2025 12:23
Комментарии 0

0
Далее
Общество
24.09.2025 12:10
Общество 24.09.2025 12:10
Комментарии

0
Далее
Общество
24.09.2025 11:52
Общество 24.09.2025 11:52
Комментарии

0
Далее
Общество
24.09.2025 11:21
Общество 24.09.2025 11:21
Комментарии

0
Далее
Общество
24.09.2025 10:45
Общество 24.09.2025 10:45
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:18
Парковки на Мамаевом кургане в Волгограде закроют на ремонтСмотреть фотографии
19:50
Отдельным волгоградцам с 1 октября на 7,6% повысят зарплатыСмотреть фотографии
19:20
Экстремал снял страшное видео на крыше «Волжских парусов» в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
18:40
Суд принял решение о выдворении из России «уставшего» кубинцаСмотреть фотографии
18:09
Защита виновного в смерти студентов ВолгГТУ Шыхалиева оспорит приговор в КраснодареСмотреть фотографии
18:08
Волгоградский «Ротор» проиграл «Велесу» и выбыл из борьбы за Кубок РоссииСмотреть фотографии
17:34
Массовый сбой в работе крупного интернет-провайдера произошел в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:08
Медики борются за жизнь едва не утонувшего под Волгоградом 13-летнего школьникаСмотреть фотографии
16:47
Больше не повторится? В облкомдортрансе пообещали наладить работу автобуса № 109эСмотреть фотографии
16:42
Волгоградцы в январе 2026 года будут отдыхать 11 днейСмотреть фотографии
15:32
В Новороссийске после комбинированной атаки БПЛА два человека погибли и ещё шесть раненыСмотреть фотографии
15:01
Скандал с рабами в Ростовской области привлек внимание главы СКРСмотреть фотографии
14:25
В Волго-Ахтубинской пойме МЧС ликвидирует два крупных пожараСмотреть фотографии
14:21
Первую комиссию по защите чести и достоинства учителей создали в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:48
Волгоградцев кинули с дачным автобусом: люди четвертый час ждут №109ЭСмотреть фотографииCмотреть видео
13:18
В Волгограде возобновлено движение трамваев №4Смотреть фотографии
13:12
В Волгограде гендиректор «Ротора» Андрей Кривов празднует День рожденияСмотреть фотографии
13:11
Под Волгоградом очевидцы засняли крупный пожар в районе Великого ОктябряСмотреть фотографииCмотреть видео
12:36
Суд отправил в СИЗО водителя маршрутки, задавившего девочку в ВолжскомСмотреть фотографииCмотреть видео
12:26
МЧС предупредило волгоградцев о заморозках до -3 градусовСмотреть фотографии
12:23
Волгоградский предприниматель вошел в топ-250 высших российских менеджеровСмотреть фотографии
12:10
На медицину в Волгоградской области в 2025 году дополнительно направят 716,6 млн рублейСмотреть фотографии
11:56
Названо количество квартир, уничтоженных взрывом в СаратовеСмотреть фотографии
11:52
Владимир Путин назначил Александра Гуцана генпрокурором РФСмотреть фотографии
11:21
Совфед назначил Игоря Краснова председателем ВС РФСмотреть фотографии
10:45
В Волжском маршрутчикам грозят оборотные штрафы за рост расценок на проездСмотреть фотографии
10:03
Клиенты Т2 могут запросить оценку смартфона для трейд-ин в мобильном приложенииСмотреть фотографии
09:48
«Ротор» 24 сентября в гостях сыграет с командой своего бывшего тренера в Кубке России Смотреть фотографии
09:47
Минфин РФ предложил повысить НДС до 22% ради обороны и безопасностиСмотреть фотографии
09:26
Работодатели не смогут уволить бойцов СВО с ранениемСмотреть фотографии
 