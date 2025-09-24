Экстремал снял страшное видео на крыше «Волжских парусов» в Волгограде





Экстремал, который ведет в социальных сетях блог Rodion Lorax life, в Волгограде прошелся по краю крыши одного из высотных домов ЖК «Волжские паруса». Процесс молодой человек снимал на видео.

Кадрами с подписчиками блогер поделился еще в мае, однако 24 сентября на них обратили внимание журналисты. Как сообщает ИА «Высота 102», в своем посте автор и герой пугающего здравых людей ролика просит не повторять его трюка.

– В Волгограде на берегу у Волги есть два высоких здания в виде Парусов. Это моя любимая крыша в этом городе с коротой открывается потрясающий вид на Волгу и окрестности, – написал экстремал (орфография и пунктуация авторские, – Прим.ред.). – Следует понимать, что все экстремальные штуки которые я делаю подкреплены моим 8-летним лазательным опытом и без подготовки да и вообще на здравую голову не вздумайте повторять ничего подобного.







Судя по видео, сам путешественник, гулявший на краю крыши высотного дома без какой-либо страховки и с камерой в руке, набрался впечатлений. На стойкость экстремала испытывал крепкий волгоградский ветер.

Каким образом блогер попал на крышу высотного дома, – вопрос к организации, которая обслуживает дома.

Видео: @loraxrodion

