Цены на бензин всех марок вновь выросли в Волгоградской области

В Волгоградской области вновь зафиксирован рост цен на автомобильное и дизельное топливо. Согласно результатам еженедельного мониторинга Волгоградстата, отпускная цена бензина на АЗС региона увеличилась в среднем на 0,3%.

Так, литр бензина марки АИ-92 в Волгоградской области продавали на прошедшей неделе за 59 рублей 30 копеек. Это на 0,39% больше, чем неделей ранее, когда то же автомобильное топливо владельцы транспорта покупали по средней цене 59 рублей и 7 копеек. Таким образом, этот бензин всего за семь дней подорожал на 23 копейки.

Литр бензина марки АИ-95 прибавил в цене в период с 15 сентября 24 копейки – с 65,57 рублей стоимость выросла до 65,81 рублей (плюс 0,37%). Литр АИ-98 стоил на прошлой неделе 85,44 рублей – цена выросла на 11 копеек (0,11%).

Дизельное топливо в отчетный период подорожало на 0,12% в Волгоградской области – цена за литр выросла с 69,11 рублей до 69,19 рублей.