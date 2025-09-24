Экономика

Цены на бензин всех марок вновь выросли в Волгоградской области

Экономика 24.09.2025 21:05
0
24.09.2025 21:05


В Волгоградской области вновь зафиксирован рост цен на автомобильное и дизельное топливо. Согласно результатам еженедельного мониторинга Волгоградстата, отпускная цена бензина на АЗС региона увеличилась в среднем на 0,3%. 

Так, литр бензина марки АИ-92 в Волгоградской области продавали на прошедшей неделе за 59 рублей 30 копеек. Это на 0,39% больше, чем неделей ранее, когда то же автомобильное топливо владельцы транспорта покупали по средней цене 59 рублей и 7 копеек. Таким образом, этот бензин всего за семь дней подорожал на 23 копейки. 

Литр бензина марки АИ-95 прибавил в цене в период с 15 сентября 24 копейки – с 65,57 рублей стоимость выросла до 65,81 рублей (плюс 0,37%). Литр АИ-98 стоил на прошлой неделе 85,44 рублей – цена выросла на 11 копеек (0,11%). 

Дизельное топливо в отчетный период подорожало на 0,12% в Волгоградской области – цена за литр выросла с 69,11 рублей до 69,19 рублей. 

Комментарии
Лента новостей

21:46
В Волгограде приступили к возведению 120-метрового колеса обозренияСмотреть фотографии
21:05
Цены на бензин всех марок вновь выросли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:37
Волгоградские теннисисты завершили свою игровую неделюСмотреть фотографии
20:18
Парковки на Мамаевом кургане в Волгограде закроют на ремонтСмотреть фотографии
19:50
Отдельным волгоградцам с 1 октября на 7,6% повысят зарплатыСмотреть фотографии
19:20
Экстремал снял страшное видео на крыше «Волжских парусов» в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
18:40
Суд принял решение о выдворении из России «уставшего» кубинцаСмотреть фотографии
18:09
Защита виновного в смерти студентов ВолгГТУ Шыхалиева оспорит приговор в КраснодареСмотреть фотографии
18:08
Волгоградский «Ротор» проиграл «Велесу» и выбыл из борьбы за Кубок РоссииСмотреть фотографии
17:34
Массовый сбой в работе крупного интернет-провайдера произошел в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:08
Медики борются за жизнь едва не утонувшего под Волгоградом 13-летнего школьникаСмотреть фотографии
16:47
Больше не повторится? В облкомдортрансе пообещали наладить работу автобуса № 109эСмотреть фотографии
16:42
Волгоградцы в январе 2026 года будут отдыхать 11 днейСмотреть фотографии
15:32
В Новороссийске после комбинированной атаки БПЛА два человека погибли и ещё шесть раненыСмотреть фотографии
15:01
Скандал с рабами в Ростовской области привлек внимание главы СКРСмотреть фотографии
14:25
В Волго-Ахтубинской пойме МЧС ликвидирует два крупных пожараСмотреть фотографии
14:21
Первую комиссию по защите чести и достоинства учителей создали в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:48
Волгоградцев кинули с дачным автобусом: люди четвертый час ждут №109ЭСмотреть фотографииCмотреть видео
13:18
В Волгограде возобновлено движение трамваев №4Смотреть фотографии
13:12
В Волгограде гендиректор «Ротора» Андрей Кривов празднует День рожденияСмотреть фотографии
13:11
Под Волгоградом очевидцы засняли крупный пожар в районе Великого ОктябряСмотреть фотографииCмотреть видео
12:36
Суд отправил в СИЗО водителя маршрутки, задавившего девочку в ВолжскомСмотреть фотографииCмотреть видео
12:26
МЧС предупредило волгоградцев о заморозках до -3 градусовСмотреть фотографии
12:23
Волгоградский предприниматель вошел в топ-250 высших российских менеджеровСмотреть фотографии
12:10
На медицину в Волгоградской области в 2025 году дополнительно направят 716,6 млн рублейСмотреть фотографии
11:56
Названо количество квартир, уничтоженных взрывом в СаратовеСмотреть фотографии
11:52
Владимир Путин назначил Александра Гуцана генпрокурором РФСмотреть фотографии
11:21
Совфед назначил Игоря Краснова председателем ВС РФСмотреть фотографии
10:45
В Волжском маршрутчикам грозят оборотные штрафы за рост расценок на проездСмотреть фотографии
10:03
Клиенты Т2 могут запросить оценку смартфона для трейд-ин в мобильном приложенииСмотреть фотографии
 