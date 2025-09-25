Общество

Бочаров и Сорокин обсудили развитие транспортного коридора «Север-Юг»

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 25 сентября в ходе рабочей встречи обсудил с начальником Упрдор Москва – Волгоград Юрием Сорокиным вопросы развития международного транспортного коридора «Север-Юг».

В частности, шла речь о возведении второго участка обхода Волгограда. Как было озвучено в ходе встречи, работы на данном объекте ведутся по графику и завершатся уже в конце 2025 года. Ввод второго участка обхода Волгограда с новым мостом через ВДСК имеет особое значение для Юга России – он станет частью федеральной трассы Р-22 «Каспий» и международного коридора «Север-Юг». 

Не менее важна дорога и для областного центра: интенсивное движение транзитного транспорта через Красноармейский и другие районы Волгограда является одним из сдерживающих факторов в развитии дорожно-транспортной инфраструктуры всей Волгоградской области.

В настоящее время в Волгоградской области активные работы ведутся работы и на трассе Р-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский – Луганск, где в этом году началась реконструкция участка 24–41 км. Подготовительные работы здесь завершены, продолжается формирование насыпи будущей проезжей части в обход Нового Рогачика, а также возведение искусственных сооружений. Строительство должно завершиться в 2029 году. На эти цели из бюджета было выделено 8,5 млрд рублей. Введение в эксплуатацию обновлённого участка позволит повысить скоростной режим автотрассы с 60 до 90 км/ч и ликвидировать хронический затор на местном ж/д переезде.

Напомним, что в Волгоградском регионе на протяжении последних 10 лет уделяют особое внимание развитию дорожно-транспортной инфраструктуры. В текущем году строительство и ремонт ключевых объектов идет в плановом порядке –  как в перспективе изменится жизнь региона благодаря модернизации дорожной сети, ранее рассказал губернатор Андрей Бочаров на встрече с молодежью и жителями региона. 

Изменения в этом году уже почувствовали жители Тракторозаводского района Волгограда, где после реконструкции было открыто полноценное движение на улице Латошинской. Всего с 2014 по 2024 годы включительно на территории субъекта с использованием ресурсов нацпроекта, федеральных и региональных программ построены, реконструированы и отремонтированы порядка 4,8 тыс. км дорог. В 2025-м работы планируют выполнить на участках общей протяжностью 387 км. 

Фото: администрация Волгоградской области

Материал опубликован в рамках спецпроекта ИА «Высота 102» «Развитие Волгоградской области»

