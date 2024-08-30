Судебные приставы ГУ ФССП России по Волгоградской области продолжают розыск Аделины Антоновны Акимовой, которую собственный отец вопреки решению суда забрал у родной матери и скрылся, сообщает V102.RU.

Ссылаясь на материалы дела, приставы напомнили, что по суду ребенок должен был проживать с матерью. С ее слов, супруг в ноябре прошлого года позволил ей увидеть дочку и с тех пор никаких известий о ее местонахождении нет.

Уточняется, что разыскное дело в отношении ребенка заведено в Ворошиловском районном отделении судебных приставов города Волгограда.

Если вы располагает сведениями, способными помочь поиску, просьба сообщить по телефонам ( анонимность гарантируется ):

8 (8442) 95-56-02 — отдел организации исполнительного розыска, реализации имущества должников ГУ ФССП России по Волгоградской области,

8 (8442) 93-20-40 — дежурная часть ГУ ФССП России по Волгоградской области,

8 (8442) 35-82-89 — Ворошиловское районное отделение судебных приставов города Волгограда ГУФССП России по Волгоградской области

Напомним, об истории с розыском малышки стало известно в июне 2024 года. Приставы поясняли, что по суду ребенок должен был проживать с матерью, однако отец взял девочку и скрылся на территории РФ. Вскоре волгоградец опроверг все обвинения в свой адрес.

Фото: ГУ ФССП России по Волгоградской области