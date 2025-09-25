



В Центральном районе Волгограда по улице Рокоссовского монтаж участка магистрального водовода протяженностью более полукилометра вышел на финишную прямую. Как сообщили ИА «Высота 102» в «Концессии водоснабжения», при строительстве специалисты столкнулись с целым рядом сложностей. Это и непростой рельеф, и озеро в балке по соседству – именно под ним пролегала часть старого трубопровода. Для его поиска специалисты подрядной организации изучали водоем с лодки.

– Предстояла очень тонкая и ответственная работа. При помощи локатора мы находили участки старого водопровода. А потом параллельно ему проложили новый отрезок. Из всего участка в 560 метров мы под водой пробурили 160 метров для новых труб. Они уложены на глубине 8 метров, – пояснил представитель подрядной организации Дмитрий Аксенов.





Старые стальные трубы, прослужившие 58 лет, заменили на новые – трехслойные напорные полиэтиленовые. Они безопасны, особенно устойчивы к повреждениям и износу – их срок службы в несколько раз превосходит эксплуатационные возможности традиционных труб из стали и даже полиэтилена.

После завершения всех работ, до конца сентября, новый участок «включат» в сеть. Для этого даже не потребуется приостанавливать подачу ресурса. Благодаря замене этого участка магистрального трубопровода улучшится водоснабжение части Дзержинского и Центрального района – это десятки тысяч потребителей.

Отметим, работы по замене старых и строительству новых участков водовода ведутся и в других районах Волгограда. Так, в Советском, в Купоросной балке, уже заменили 1,5 километра изношенных труб, а Кировском районе – 650 метров.