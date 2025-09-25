



В Ростовской области рыбак Антон Куренков похвастался поимкой гигантского сома. Как сообщает сообщает Привет-Ростов, в очередной раз удача улыбнулась мужчине на прудах в окрестностях села Кулешовка Азовского района.

На этот раз трофей потянул на 35 кг. Для поимки рыбак вместе с напарником использовали сложную наживку, которая включает в себя телячье легкое, личинки майского жука и короеда, медведку, куриную печень, живого червя, раков и пахучего древоточца. Её любители используют не в первый раз, и практически всегда она гарантирует успех.

По словам мужчины, сом был пойман с первой же поклёвки. Борьба с гигантом растянулась на 20 минут. Рыбина так и норовил вырваться на свободу. Однако у Антона рука не дрогнула, и вываживание завершилось успехом.

Отметим, ранее рыбак на эту же наживку смог выудить сома весом порядка 50 кг, который годами таскал у сельчан гусей и уток.

Фото из архива ИА «Высота 102»