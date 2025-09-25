«80% россиян «за»: Зюганов призвал переименовать Волгоград в обход местного референдума





25 сентября глава КПРФ Геннадий Зюганов в очередной раз высказался о переименовании Волгограда в Сталинград. По мнению политика, это должно быть сделано вне зависимости от мнения жителей города, на федеральном уровне.

– Это общенациональное решение. Я считаю, оно созрело. Я когда предложил, президент очень уважительно отнесся к этому предложению, – приводят слова коммуниста журналисты ТАСС.

Зюганов настаивает, что данный вопрос касается не только волгоградцев, но и жителей всей России, отражая историю нашей страны и Великой Победы.

Политик уверен, что 80% россиян поддерживают переименование, и если бы федеральный центр принял соответствующее решение, удалось бы преодолеть «хрущёвские глупости» и «домыслы», приписанные «вождю народов».

Напомним, 18 сентября в Кремле Владимир Путин встретился с руководителями думских фракций. Во время диалога Геннадий Зюганов поднял тему переименования Волгограда в Сталинград. Президент отметил, что об этом можно подумать, однако соответствующее решение должно быть деполитизировано и принято жителями города. Ранее глава государства также неоднократно подчёркивал, что именно волгоградцы должны решить судьбу областного центра.

Фото: Госдума