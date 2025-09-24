В Волгограде приступили к возведению 120-метрового колеса обозрения





В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда стартовала подготовка к монтажу опор нового 120-метрового колеса обозрения. Вантовое сооружение станет вторым по величине, уступая лишь 140-метровому колесу «Солнце Москвы» на ВДНХ в Москве.

На месте возведения уже стартовали буровые работы при помощи двух установок общей массой 230 тонн. Рабочим предстоит для устройства подземного фундамента установить более ста армированных каркасов на глубине порядка 20 метров под землей..

Вместо традиционных спиц колесо будет состоять из вантовых конструкций, которые значительно снизят вес сооружения и равномерно распределят нагрузку. Аттракцион будет состоять из 68 кабинок с системой кондиционирования, в каждой из которых разместятся до 6 человек.

После установки колеса на нем появится современная анимационная подсветка с возможностью воспроизведения видеосюжетов. Высота конструкции даст возможность гостям парка рассмотреть все достопримечательности города-героя с высоты птичьего полета.

Напомним, прежнее колесо обозрения в ближайшем будущем переедет на территорию бульвара им. Энгельса в Красноармейский район Волгограда. Демонтаж конструкции начнется уже этой осенью.

Фото: ЦПКиО Волгограда

