В Волгограде водитель иномарки сбил ребенка и сбежал

Полицейские задержали в Волгограде водителя, который сбил 12-летнего ребенка на улице Качинцев и скрылся с места ДТП. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, происшествие случилось накануне, когда несовершеннолетний переходил дорогу в неустановленном для этого месте.

Водитель, управляя автомобилем Volkswagen Polo, сбил ребенка в зоне видимости пешеходного перехода. После этого водитель скрылся с места ДТП, но в последствии был разыскан. Несовершеннолетний самостоятельно обратился в больницу за медицинской помощью.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области





