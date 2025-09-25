В «Царицынской опере» прозвучат «Песни Земли»





4 и 5 октября в театре «Царицынская опера» состоится премьера нового музыкально-хореографического перформанса «Песни Земли» (6+). Автор идеи, режиссёр, балетмейстер-постановщик Александр Зверев и дирижёр-постановщик Сергей Гринев – создатели нашумевшего и любимого зрителями проекта «Музыка стихий» представят продолжение своего смелого творческого поиска.

В основе постановки – уникальное сочетание музыки британского композитора Карла Дженкинса, популярной ирландской исполнительницы и композитора Энии, несколько произведений ирландского композитора Ронана Хардимана.

Александр Зверев и Сергей Гринев известны своими проектами, создающими уникальное пересечение жанров и художественных форм. В новом сезоне театр предлагает зрителям театрализованный концерт в двух отделениях с объединяющей сюжетной линией, которая связывает воедино музыкальные номера и хореографические постановки.





«Песни Земли» – это история, охватывающая все времена года и рассказывающая о поиске смысла жизни через символичный образ потерянного ребёнка-мотылька. В основе постановки – идея взаимосвязи всего живого на Земле и тесной энергетической связи между существами, потоками энергии, пронизывающими планету и космос. По словам режиссёра, каждый из нас – часть единого целого, и именно это единство раскрывается в спектакле через музыку, танец и визуальные образы.

– Это путешествие Дитя, разлучённого с матерью ураганом, – делится Александр Зверев. – История испытаний, надежды и поиска, в которой каждый звук, движение и образ наполнены глубоким смыслом. В проекте задействованы выдающиеся вокалистки Наталья Пирогова, Екатерина Богачева, Наталья Филиппова и Ирина Дмитрова, а также оркестр и хор театра, публику ждёт современная хореография и широкоформатное видеосопровождение. Если в «Музыке стихий» стихии обрели визуальное и звуковое воплощение, то в «Песнях Земли» зрители отправятся в путешествие внутрь себя, к познанию мира и поиску вечных ценностей.

Философская основа спектакля раскрывает истинные потребности души – в любви, надежде и поддержке. Именно внутренний свет помогает душе преодолеть любые испытания и обрести силу, осознав свою значимость для других. Элементы природы – вода, огонь, земля, воздух и эфир – становятся её проводниками и помощниками.

Образ матери-Земли занимает центральное место в постановке. В её образе воплощена идея всеобъемлющей любви и защиты, к которой тянется всё живое. Маленькое, сломанное крылышко ребёнка-мотылька символизирует хрупкость и уязвимость, но также и стремление к свету и жизни. Сквозь бури и ураганы чистая душа находит путь к исцелению и надежде.





В проекте продолжают стираться границы между жанрами: артисты «Царицынской оперы» работают с широким спектром стилей и техник – от народной и академической музыки до эстрадных приёмов. Музыкальный материал, включающий произведения Дженкинса и Энии, сочетает классику, этнику и популярную музыку, создавая уникальную атмосферу, где народные инструменты, оркестр и человеческий голос сливаются в гармоничное целое. Для характеристики музыкальной программы можно назвать «Storms In Africa» (Enya) и «Now As a Spirit» (KarlJenkins). Партитура Дженкинса выделяется большим количеством ударных инструментов, что придаёт музыке особый ритмический колорит. Творчество Энии сочетает в себе элементы различных музыкальных жанров, среди которых: кельтский, классический, григорианский хорал, церковь, джаз, хип-хоп, эмбиент, уорлд и ирландский фолк.

Напомним, что вдохновлённая успехом «Музыки стихий», «Царицынская опера» приступила к постановке «Песен Земли» в конце прошлого театрального сезона. За это время все творческие и технические цеха театра проделали огромный объём работы. Для спектакля создано более 60 уникальных образов по эскизам художника по костюмам Сюзанны Манукян.





– Костюмы изготовлены по современным тенденциям и выдержаны в гармоничных природных цветах. При создании образов я вдохновлялась актуальными трендами в фешн-индустрии, стремясь создать не просто сценические костюмы, а произведения искусства, отражающие дух времени, – поделилась Сюзанна Манукян. – Больше половины костюмов дополнены ручной росписью, а некоторые образы создавались прямо на ткани, во время примерок на артистах, что позволило добиться плавных цветовых переходов, что особенно важно для трикотажных костюмов, которые тянутся и требуют аккуратной покраски. Такой подход позволяет создать уникальный эффект и подчеркнуть индивидуальность каждого персонажа.

По словам начальника пошивочного цеха Оксаны Землянской, костюмы изготовлены из струящихся легких тканей, фактурных и стрейчевых материалов. Мастера учитывали специфику каждого образа, создавая, например, эффект горящего огня или невесомого воздуха, не мешая подвижности и выразительности артистов. Костюмы дополнены камнями и стразами, которые пришивались или приклеивались вручную, что придаёт им блеск и эффектность.





Александр Козлов, художник-модельер и мастер головных уборов, создал оригинальные аксессуары: головные уборы из льдинок, цветочных композиций, дизайнерские шляпы в виде деревьев, что добавляет фантазийности и символизма.

«Песни Земли» – это не просто концерт, а многослойное художественное произведение, которое приглашает каждого зрителя задуматься о своей связи с природой и окружающим миром, о ценности каждого живого существа и силе внутреннего света. Этот перформанс станет важным событием сезона и подарит уникальный опыт погружения в музыку, танец и философию.

Фото предоставлено пресс-службой театра.

Реклама. ГБУК Волгоградский государственный театр «Царицынская опера» ИНН 3442071412, erid: F7NfYUJCUneTSxXEEzUw