Тепло прощай? Волгоградский ЦГМС предупредил о резком понижении дневной температуры





Волгоградский ЦГМС опубликовал уточнённый прогноз на ближайшие трое суток. Судя по данным метеорологов, жителям Волгоградской области стоит начать примерять тёплую одежду. Регион ожидают не только ночные заморозки, но и резкое понижение дневной температуры.

25 сентября утром и днём по области ожидаются небольшие дожди. Ветер северный 8-13 м/с, в отдельных районах порывы могут усилиться до 17-22 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +8...+13ºC, с понижением температуры до +3ºC при прояснении. Днём будет +11...+16ºC, в отдельных районах воздух прогреется до +21ºC.

26 сентября в ночное время и утренние часы ожидаются небольшие дожди. Ветер будет северный 8-13 м/с. Температура ночью опустится до +0...+5ºC, при прояснении до -0,1...-3,0ºC. Днём воздух прогреется лишь до +10...+15ºC.

27 сентября будет без осадков. Ветер ожидается северно-западный 6-11 м/с, днём – 8-13 м/с. Ночью температура опустится до +0...+5ºC, при прояснении до -0,1...-3ºC. Днём температура вновь уйдёт в плюс. Воздух прогреется до +10...+15ºC.

Не обойдёт стороной на этот раз похолодание и областной центр. В Волгограде 25, 26 и 27 сентября дневные температуры будут в диапазоне +13...+17ºC. Ночью 26 и 27 сентября ожидается понижение температуры до +3...+5ºC. Ветер будет 8-13 м/с. 25 сентября ожидаются порывы вплоть до 15-20 м/с.

Напомним, ранее из-за надвигающихся ночных заморозков экстренное предупреждение выпустило региональное управление МЧС России. Кроме того, жёлтый уровень погодной опасности был объявлен в регионе Росгидрометом.





