Политика

«Кое-кто немало взволнован»: в Волгограде Бочаров после громкого заявления отправился на Совет облдумы

Политика 13.11.2024 11:20
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13.11.2024 11:20


В Волгограде сегодня, 13 ноября, проходит запланированное заседание Совета Волгоградской областной думы. В мероприятии решил принять участие и губернатор региона Андрей Бочаров. И, как сообщили ИА «Высота 102» собственные источники в облдуме, после заявления, сделанного главой Волгоградской области накануне о необходимости разрешить партиям отстранять депутатов, за ходом Совета многие парламентарии следят сегодня, затаив дыхание. 

Напомним, что 12 ноября на площадке штаба общественной поддержки «Единой России» прошла встреча Андрея Бочарова и Владимира Якушева с секретарями первичных отделений. В ходе общения губернатор  выступил с инициативой об усилении внутрипартийного контроля за работой депутатов.

– Если будет право регионального отделения принимать решение об отзыве депутата различного уровня, все будут работать на своих местах. Наша задача – сформировать сильную структуру «Единой России» на всех уровнях, в том числе побуждать другие политические силы следовать этому примеру, – подчеркнул накануне Андрей Бочаров.

Заседание Совета Думы стартовало в парламенте сегодня в 11.00 под председательством спикера Александра Блошкина. Участие в мероприятии губернатора Андрея Бочарова вызвало волнения в рядах депутатов, не принимающих в нем участия.

В Совете думы участвуют не все. Кое-кто, кто остался, так скажем, «за кадром», сегодня немало взволнован, – рассказал один из  депутатов парламента. – Кто знает, какие последствия могут быть после вчерашнего предложения Бочарова и его участия в Совете. Ожидаем всего что угодно – в том числе, и отстранений. 

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