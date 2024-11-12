Андрей Бочаров предложил разрешить партиям отзывать депутатов





12 ноября в Волгограде на площадке штаба общественной поддержки «Единой России» состоялась встреча Андрея Бочарова и Владимира Якушева с секретарями первичных отделений. Как сообщает ИА «Высота 102», во время общения губернатор Волгоградской области выступил с инициативой об усилении внутрипартийного контроля за работой депутатов.

- Если будет право регионального отделения принимать решение об отзыве депутата различного уровня, все будут работать на своих местах. Наша задача — сформировать сильную структуру «Единой России» на всех уровнях, в том числе побуждать другие политические силы следовать этому примеру, — подчеркнул Андрей Бочаров.

Отметим, также руководитель предложил наделить первичные отделения ЕР ресурсами для реализации собственных проектов.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области