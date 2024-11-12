Политика

Андрей Бочаров предложил разрешить партиям отзывать депутатов

Политика 12.11.2024 20:19
0
12.11.2024 20:19


12 ноября в Волгограде на площадке штаба общественной поддержки «Единой России» состоялась встреча Андрея Бочарова и Владимира Якушева с секретарями первичных отделений. Как сообщает ИА «Высота 102», во время общения губернатор Волгоградской области выступил с инициативой об усилении внутрипартийного контроля за работой депутатов.

- Если будет право регионального отделения принимать решение об отзыве депутата различного уровня, все будут работать на своих местах. Наша задача — сформировать сильную структуру «Единой России» на всех уровнях, в том числе побуждать другие политические силы следовать этому примеру, — подчеркнул Андрей Бочаров.

Отметим, также руководитель предложил наделить первичные отделения ЕР ресурсами для реализации собственных проектов.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Политика
10.11.2024 14:06
Политика 10.11.2024 14:06
Комментарии

0
Далее
Политика
07.11.2024 10:26
Политика 07.11.2024 10:26
Комментарии

0
Далее
Политика
06.11.2024 19:30
Политика 06.11.2024 19:30
Комментарии

0
Далее
Политика
06.11.2024 18:55
Политика 06.11.2024 18:55
Комментарии

0
Далее
Политика
06.11.2024 18:08
Политика 06.11.2024 18:08
Комментарии

0
Далее
Политика
06.11.2024 12:11
Политика 06.11.2024 12:11
Комментарии

0
Далее
Политика
05.11.2024 20:48
Политика 05.11.2024 20:48
Комментарии

0
Далее
Политика
30.10.2024 17:36
Политика 30.10.2024 17:36
Комментарии

0
Далее
Политика
29.10.2024 13:54
Политика 29.10.2024 13:54
Комментарии

0
Далее
Политика
21.10.2024 19:01
Политика 21.10.2024 19:01
Комментарии

0
Далее
Политика
16.10.2024 16:45
Политика 16.10.2024 16:45
Комментарии

0
Далее
Политика
10.10.2024 12:52
Политика 10.10.2024 12:52
Комментарии

0
Далее
Политика
04.10.2024 17:30
Политика 04.10.2024 17:30
Комментарии

0
Далее
Политика
04.10.2024 16:18
Политика 04.10.2024 16:18
Комментарии

0
Далее
Политика
04.10.2024 16:06
Политика 04.10.2024 16:06
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:14
В Волгограде к Новому году избавят обочины от травыСмотреть фотографии
20:39
«Платных парковок не будет»: власти Волжского объяснили закупку спецкомплекса фото- и видеофиксацииСмотреть фотографии
20:19
Андрей Бочаров предложил разрешить партиям отзывать депутатовСмотреть фотографии
19:43
«Мираж» выступит перед матчем сборных России и Сирии в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:31
Мэрия Волгограда заподозрила аэропорт в незаконной рекламе маркетплейса на фасадеСмотреть фотографии
19:08
Волгоградку заставили выселить кошек и собак после жалоб соседейСмотреть фотографии
18:13
300 танцоров, Носков и Ivan откроют матч Россия – Сирия на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
17:36
Госдума приняла закон о запрете пропаганды чайлдфриСмотреть фотографии
17:18
Сергей Кравцов и Владимир Якушев оценили комплекс патриотического воспитания «Юный ястреб»Смотреть фотографии
17:13
Волгоградцу дали 10 лет «строгача» за убийство братаСмотреть фотографии
16:53
Прокуратура добилась отмены решения горсуда по делу бежавшего в Турцию владельца «Диана Тур»Смотреть фотографии
16:08
Волгоградские студенты побывали на масштабной производственной экскурсииСмотреть фотографии
16:04
В Волгограде осудили сотрудника Росреестра за гибель подчиненногоСмотреть фотографии
15:44
Госдума запретила усыновление российских детей в странах, разрешающих смену полаСмотреть фотографии
15:29
«Требуется перезагрузка»: власти Волгограда объяснили «зависание» трамваев на линии СТСмотреть фотографии
14:52
И на Родниковую хватит? Для Волгограда хотят закупить 50 новых автобусовСмотреть фотографии
14:08
В Волгограде лобовое ДТП с трамваем и Range Rover остановило движениеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:02
В Волгограде разыскивают женщину в ночной сорочке и галошахСмотреть фотографии
13:58
«На теле живого места нет»: в Волгограде пациентов больницы №16 искусали клопыСмотреть фотографии
13:47
Аллею «Линия мужества» высадили на территории школы в КамышинеСмотреть фотографии
12:48
В Камышине следователи раскрыли убийство полуторагодовалого ребёнкаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:32
Министр Кравцов поставил в пример Волгоградскую областьСмотреть фотографии
12:18
В Камышинском районе один человек погиб, двое получили травмы в лобовом ДТП с тягачомСмотреть фотографииCмотреть видео
12:02
Волгоградская гандболистка Анастасия Шкитина вызвана в сборную России на матчи с БеларусьюСмотреть фотографии
12:01
Дети и их родители смогут оценить школьное питание в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:35
Волгоградские родители поддерживают запрет соцсетей для детейСмотреть фотографии
11:26
Под Волгоградом осудят 40-летнего рецидивиста, ограбившего пенсионераСмотреть фотографии
11:24
В Госдуме предложили отменить последнюю рабочую шестидневку в этом годуСмотреть фотографии
11:08
Звание «Рубеж Сталинградской доблести» присвоят еще четырем населенным пунктамСмотреть фотографии
10:54
В Волгограде ДТП с перевертышем парализовало Третью продольнуюСмотреть фотографииCмотреть видео
 