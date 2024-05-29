В Краснослободске потратят 35,8 млн рублей на ремонт ул. Московской





В Краснослободске Среднеахтубинского района Волгоградской области приведут в порядок одну из центральных городских улиц. Как сообщает ИА «Высота 102», 28 мая местные власти объявили о поиске подрядчика для капитального ремонта ул. Московской.

Согласно проектно-сметной документации, компании, отобранной по итогу открытого аукциона, необходимо будет отремонтировать 800-метровый участок проезжей части от пересечения с ул. Ленина. Здесь специалистам предстоит отфрезеровать 5 тыс. кв. метров асфальта, укрепить наиболее повреждённые места щебнем и уложить два слоя нового дорожного покрытия. На финальном этапе будет нанесена разметка и установлены дорожные знаки.

Отметим, на эти цели из бюджета выделено 35,8 млн рублей. Подрядчик будет определён в начале июня. Двухполосная автомагистраль должна быть сдана в эксплуатацию в августе 2024 года.

Фото: панорама сервиса "Яндекс. Карты"