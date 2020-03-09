



Снова проваливается и расползается на глазах некачественно уложенный асфальт на отремонтированной менее трех лет назад улице Московской в Краснослободске. Как сообщает ИА «Высота 102», точно такой же позорный процесс местные жители наблюдали год назад. А перед ЧМ -2018, во время ремонта транспортной артерии, которая стала началом новой объездной трассы «Краснослободск - Вторая Пятилетка», люди были свидетелями специфической работы подрядчика - саратовской компании «Автогрейд». Нарушение технологий было налицо, это видели все проживающие рядом люди, но контролирующую организацию - Дирекцию автодорог Волгоградской области все устраивало. Как следствие, ремонт, за который было заплачено полным рублем из бюджета, не продержался и пары лет.





Журналисты хорошо помнят, как на начальном этапе строительства дороги председатель комитета транспорта Анатолий Васильев рассказывал главе региона Андрею Бочарову о чудесном ремонте важного объекта и строгом контроле, обещал, что будут бордюры и тротуары, и все будет качественно. Между тем, изначально были затянуты сроки, поэтому укладка щебеночного основания, а затем и асфальта, шла в спешке, при минусовых температурах. Когда же обновленная впервые за 15 лет улица Московская была сдана, выяснилось, что ходить по «символическим» тротуарам невозможно. То, что должно быть пешеходными дорожками, находится ниже уровня автомобильной дороги, и поэтому в непогоду утопает в жидкой грязи.





Когда-то обещанные дорожниками и чиновниками бордюры остались только на словах. Кроме того, не выполнены обещания власти о благоустройстве улицы Московской.





Длина отремонтированного с явными огрехами полотна составляет 1,2 километра. В прошлом году провалы и ямы на дороге прикрыли латками. Сейчас асфальт снова требует ремонта, а значит непрезентабельных заплаток станет больше.

