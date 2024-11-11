Присяжные оправдали в Волгограде детоубийцу по одному из двух зверских убийств





Дзержинский районный суд Волгограда огласил приговор в отношении 37-летней местной жительницы Анны Коноваловой, которая избила до смерти своего малолетнего ребенка, а спустя какое-то время расправилась и с другом своего сожителя. Как сообщает ИА «Высота 102», отсидит волгоградка в итоге лишь за одно из двух зверских убийств. Присяжные простили ей смерть мужчины.





В ходе судебного следствия установлено, что 16 августа 2022 года в состоянии алкогольного опьянения жительница Волгограда нанесла руками и твердым предметом не менее 4 ударов ребенку по жизненно важным органам. Как следует из материалов уголовного дела, Коновалова давно испытывала неприязнь и безразличие к своему ребенку, а потому после избиения, понимая, что обрекает его на смерть, оставила мучиться. Спасти ребенка попытался отец, который по возвращении с работы вызвал скорую помощь. Однако же, спустя два месяца мальчик скончался в реанимации больницы №8.

Спустя три месяца после расправы над ребенком – 27 ноября – в ходе застолья со своим сожителем и его другом Коновалова нанесла приятелю 38 ударов руками и тупым предметом. В результате побоев гость скончался на месте.

Как сообщили в пресс-службе районного суда, женщина своей вины в судебном процессе не признала.

– Суд признал Анну Коновалову виновной в совершении преступления по факту причинения тяжкого вреда здоровью малолетнему ребенку. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет 4 месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима, – сообщили в суде. – По эпизоду нанесения телесных повреждений, повлекших смерть друга, коллегия присяжных заседателей признала Коновалову невиновной и оправдала на основании п. 4 ч. 2 ст. 302 УПК РФ.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Видео и фото: Дзержинский районный суд