Волгоградец забил до смерти толкушкой мать, отказавшуюся от еды





В Ворошиловском районе Волгограда оглашен приговор в отношении 60-летнего местного жителя, который до смерти забил собственную мать толкушкой. Как сообщили V102.RU в пресс-службе районного суда, теперь волгоградцу придется отсидеть 10 лет в колонии строгого режима.

Установлено, что 27 декабря прошлого года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения во время бытовой ссоры с 86-летней матерью нанес ей 7 ударов в грудь, 2 удара в живот и 9 ударов по голове и лицу кухонным пестиком.

В результате зверского избиения женщина получила закрытую травму грудной клетки и живота, осложнившиеся травматическим шоком, легочно-сердечной недостаточностью и отеком головного мозга. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

В суде мужчина признал свою вину частично, пояснив свои действия тем, что начал избивать мать только из-за того, что та отказалась принимать пищу.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.