Именная футболка Пахмутовой появилась в «Роторе»

Спорт 10.11.2024 07:07
0
10.11.2024 07:07
«Ротор» поздравил с 95-летием народную артистку СССР, композитора и пианистку Александру Пахмутову, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу волгоградского клуба.
Футболисты и тренерский штаб «Ротора» записали поздравительное видео давней болельщице клуба и продемонстрировали именную футболку с надписью «Пахмутова — 95» и автографами игроков.
- Уважаемая Александра Николаевна! От футбольного клуба «Ротор» хотим поздравить вас с днем рождения и такой прекрасной датой, пожелать вам крепкого здоровья и творческих успехов! Спасибо за то, что вы делаете такие прекрасные вещи в творчестве, — выступил главный тренер Денис Бояринцев.
- Это великолепная дата для вас и всего Волгограда. Спасибо за ваши песни, их знает вся страна. С юбилеем вас, Александра Николаевна! — присоединился к поздравлениям капитан команды Алексей Шумских.
Напомним, 9 ноября Александра Николаевна Пахмутова отпраздновала 95-летний юбилей. Этот день она провела на сцене Большого театра, где состоялся грандиозный концерт, на котором были исполнены ее знаменитые песни, которые знает вся страна. С юбилеем уроженку Сталинграда поздравил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. А Владимир Путин присвоил ей звание «Героя Труда».
Скриншот видео СК «Ротор»
«Динамо-Синара» 10 ноября сыграет дома с «Кубанью»10.11.2024 09:14
Спорт 10.11.2024 09:14
Боксерша из Фролово завоевала бронзу на чемпионате России09.11.2024 21:40
Спорт 09.11.2024 21:40
Волгоградские ватерполистки дважды уступили действующим чемпионам России09.11.2024 19:03
Спорт 09.11.2024 19:03
Испанца Роберта Морено огорчила ничья с «Ротором»09.11.2024 15:43
Спорт 09.11.2024 15:43
«Такой бы первый, как второй»: «Ротор» дома сыграл вничью с «Сочи» - 1:108.11.2024 21:52
Спорт 08.11.2024 21:52
Полузащитник «Ротора» Иван Пяткин едет в турне по Бразилии08.11.2024 14:19
Спорт 08.11.2024 14:19
«Ротор» примет на «Волгоград Арене» клуб экс-тренера сборной Испании08.11.2024 07:36
Спорт 08.11.2024 07:36
Футболисты и регбисты «Ротора» стали на время болельщиками07.11.2024 19:13
Спорт 07.11.2024 19:13
Капитан «Динамо-Синары» поделилась эмоциями после победы над «Университетом»07.11.2024 16:00
Спорт 07.11.2024 16:00
Победный дебют на «Динамо Арене»: волгоградские гандболистки уверенно обыграли «Университет»06.11.2024 21:21
Спорт 06.11.2024 21:21
«Динамо-Синара» примет «Университет» на новой арене 6 ноября06.11.2024 08:42
Спорт 06.11.2024 08:42
Волгоградка Ульяна Клюева пополнила золотую коллекцию новой медалью за прыжки в воду06.11.2024 07:22
Спорт 06.11.2024 07:22
Волгоградская 16-летняя футболистка переходит в московский «Спартак»04.11.2024 21:27
Спорт 04.11.2024 21:27
Волгоградский «Спартак» подтвердил лидерство пятью победами в бассейне Рузы04.11.2024 17:07
Спорт 04.11.2024 17:07
Владелец волгоградской футбольной школы стал вице-чемпионом Китая04.11.2024 08:00
Спорт 04.11.2024 08:00