Спорт

Вратарь «Ротора» Никита Чагров признан болельщиками лучшим футболистом команды первой части сезона

Спорт 18.12.2024 06:43
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18.12.2024 06:43


Вратарь «Ротора» Никита Чагров стал лучшим игроком команды летне-осенней части Первой лиги по результатам голосования болельщиков на сайте волгоградского клуба, которое завершилось накануне, 17 декабря, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу сине-голубых.

29-летний голкипер провел 20 матчей в нынешнем сезоне, в восьми из которых Чагров не пропустил. За Никиту проголосовали 534 болельщика (почти 37% от общего числа голосов). На второй позиции оказался форвард Дмитрий Лаврищев, забивший три гола. Нападающий получил в свою поддержку 151 голос и почти 11%. Третье место в рейтинге занял Глеб Шильников. За 21-летнего футболиста проголосовали 119 раз (8%). 

Напомним, «Ротор» закончил летне-осеннюю часть Первой лиги на седьмой строчке, заработав 30 очков. 12 января команда Дениса Бояринцева выйдет из отпуска и начнет первый сбор в Волгограде.

Фото: СК «Ротор» /vk.com (архив)

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