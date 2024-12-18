Вратарь «Ротора» Никита Чагров признан болельщиками лучшим футболистом команды первой части сезона

Вратарь «Ротора» Никита Чагров стал лучшим игроком команды летне-осенней части Первой лиги по результатам голосования болельщиков на сайте волгоградского клуба, которое завершилось накануне, 17 декабря, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу сине-голубых.
29-летний голкипер провел 20 матчей в нынешнем сезоне, в восьми из которых Чагров не пропустил. За Никиту проголосовали 534 болельщика (почти 37% от общего числа голосов). На второй позиции оказался форвард Дмитрий Лаврищев, забивший три гола. Нападающий получил в свою поддержку 151 голос и почти 11%. Третье место в рейтинге занял Глеб Шильников. За 21-летнего футболиста проголосовали 119 раз (8%).
Напомним, «Ротор» закончил летне-осеннюю часть Первой лиги на седьмой строчке, заработав 30 очков. 12 января команда Дениса Бояринцева выйдет из отпуска и начнет первый сбор в Волгограде.
Фото: СК «Ротор» /vk.com (архив)