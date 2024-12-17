



В Волжском Волгоградской области впервые прошел чемпионат России по воздушно-силовой атлетике в дисциплине «воркаут фристайл», сообщает V102.RU.

Воздушно-силовая атлетика в России была включена в официальный перечень Минспорта относительно недавно — в 2018-м году. С 2019-го года воздушно-силовая атлетика является в России видом спорта высших достижений. Отметим, в дисциплине «воркаут фристайл» атлетам предстояло выполнить упражнения под музыку на спортивных снарядах - турниках и брусьях. Уровень продемонстрированных сложных технических элементов в воздухе оценивала специальная судейская комиссия.





В Волгоградской области для борьбы за победу в национальном чемпионате собрались более 100 спортсменов из 18 регионов России, в частности, из Московской, Ростовской, Саратовской и других областей. В чемпионате соревновались девушки и парни 14-15 и 16-17 лет. А взрослые атлеты попробовали свои силы в сольном, парном, смешанном разрядах и выступлениях в группах. Победители чемпионата получат приглашение в сборную России. Триумфаторы и призеры национального турнира, прошедшего в ФОК «Авангард», были награждены медалями и кубками.





Вице-президент региональной Федерации воздушно-силовой атлетики Владимир Тешин отметил, что Волгоградская область долго шла к получению права на проведение чемпионата России.

- Мы очень долго работали, чтобы провести чемпионат России именно здесь. В Волжском хорошая материально-техническая база для организации крупных стартов. Сейчас формируем сборную Волгоградской области, потому что в следующем году хотим выставить полноценную команду нашего региона. В воркауте присутствуют субкультурные направления — ребята с улиц, с которыми приходится работать не только в плане спортивного воспитания, но развивать их морально-волевые качества, - рассказал Тешин.

Президент Федерации воздушно-силовой атлетики России Павел Смоляков подчеркнул, что проведенный чемпионат страны, который стал всего третьим за все время и первым в Волжском, признан успешным.

-Организация замечательная. Для нас это новая площадка. Нам очень приятно, что встретили радушно и помогли организовать данное мероприятие. За это спасибо нашим региональным представителям. Здесь очень много именно профессиональных и сильнейших спортсменов нашей страны. Для воркаута это очень важное событие. Нам интересно проводить крупные мероприятия на территории всей страны. Также важно не просто провести соревнования, а поучаствовать в патриотическом воспитании молодежи. Данный регион значимый для всей страны. Показываем, что здесь есть спорт, драйв для молодежи. Просто так вряд ли бы кто-то из ребят поехал в Волгоградскую область. Получается глубокая патриотическая история. В дальнейшем планируется, что Волгоградская областная Федерация будет проводить региональные турниры, а также помогать в организации всероссийских соревнований на территории волгоградского региона, — заявил Смоляков.





Атлет из Москвы Олег Якушин отметил, что для него почетно выступать в столь крупных соревнованиях.

-Занимаюсь воздушно-силовой атлетикой уже 7-8 лет. В 2022 году я привлекался в сборную России для участия в командных и сольных выступлениях на турнире. Организация чемпионата России в Волжском на высоком уровне. Не в первый раз участвую в подобных состязаниях, все нравится. Всегда приезжаю только за победой , — отметил перспективный спортсмен.

Честь нашего региона на чемпионате России защищали волгоградские спортсмены, для которых выступления дома стали дополнительной мотивацией. Один из них — 16-летний подающий большие надежды волгоградец Владимир Ахмеров.

- С 10 лет увлекаюсь воздушно-силовой атлетикой. В этом виде спорта развиваются все группы мышц, ловкость, а также закаляются внутренние качества. Благодаря регулярным занятиям учишься бороться со страхом, преодолевать себя. Это пока самый крупный турнир в моей карьере. Цель была попасть в призеры. Кроме того, состою в юношеской сборной России, имею опыт выступлений в турнирах за национальную команду своего возраста, — поделился своими достижениями на старте карьеры волгоградский атлет.

К сожалению, Владимир вместе с еще одним волгоградским спортсменом Артемом Петровым на домашнем чемпионате в медалисты не попали, но парни получили полезный опыт для выступления в будущих престижных соревнованиях.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев