Спорт

Гандболистки «Динамо-Синары» завершили 2024 год поражением от «Астраханочки»

Спорт 21.12.2024 18:44
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21.12.2024 18:44


Гандболистки «Динамо-Синары» сегодня, 21 декабря, в последнем матче в 2024 году в 17-м туре женской Суперлиги на выезде уступили «Астраханочке» со счетом 22:29, сообщает V102.RU.

Счет в самом начале открыла астраханская исполнительница Яна Сотникова с семиметрового. В ответной атаке бело-голубые также заработали пенальти, но с точки Виктория Турусина не смогла переиграть голкипера Анастасию Рябцеву. Вскоре воспитанница волгоградского гандбола Полина Шаркова, выступающая за астраханский клуб, удвоила преимущество. В следующей комбинации первый мяч «Динамо» в игре оформила Екатерина Скивко. К восьмой минуте хозяйки убежали в отрыв — 6:2. Наставника гостей Евгения Дмитриева не мог устраивать такой расклад - специалист взял тайм-аут.

После возвращения на площадку Екатерина Долматова отметилась результативным дальним попаданием. На исходе трети тайма Анастасия Рябцева снова отразила семиметровый. На этот раз в составе «Синары» пыталась реализовать пенальти экс-гандболистка «Астраханочки» София Романенко. К сожалению, ее попытка оказалась неудачной. Именно многочисленные спасения Рябцевой во многом определили уверенное лидерство астраханок по ходу всего первого тайма. При этом нельзя не отметить ее коллегу по амплуа из волгоградского коллектива Марию Дувакину, которая также действовала надежно, не позволив оппоненткам забросить еще больше.

Хозяйки, несмотря на усилия Дувакиной, достаточно моментов использовали в атаке, а динамовки совершили несколько потерь, которые не позволили им стабилизировать игру на чужой половине. В концовке тайма Анастасия Шкитина дважды с правого края и Виктория Турусина с семиметрового отличились, однако преимущество «Астраханочки» было все равно солидным — 17:11.

На старте второй половины Турусина и Сотникова обменялись попаданиями с пенальти. Постепенно волгоградским гандболисткам удалось приблизиться к соперницам на расстояние в четыре мяча. После реализации Арины Безбабных на 38-й минуте главный тренер «Астраханочки» Михаил Измайлов, недовольный началом тайма в исполнении его подопечных, воспользовался тайм-аутом.

К сожалению, отдых помог хозяйкам прибавить в игре, а бело-голубые, наоборот, стали снова проседать. Возможно, сказалась недостаточная свежесть в четвертом проведенном поединке за 16 последних дней. В итоге благодаря бомбардирским качествам, которые продемонстрировали сегодня Полина Шаркова и Яна Сотникова, а также за счет сейвов Рябцевой, проведшей практически безупречный матч, хозяйки снова убежали в отрыв, который к заключительной десятиминутке противостояния насчитывал «плюс семь». Сил и эмоций волгоградским спортсменкам на финальный рывок уже не хватило. «Астраханочка» довела дело до закономерной победы — 29:22. А «Динамо-Синара» потерпело второе поражение подряд и завершило 2024 год на седьмом месте в Суперлиге.

Лучшими игроками в составе своих команд стали Полина Шаркова и Мария Дувакина, отразившая 14 бросков из 35-ти. Самыми результативными гандболистками в стане волгоградского коллектива оказались Виктория Турусина и Анастасия Шкитина с шестью заброшенными мячами. Екатерина Долматова отметилась четырьмя результативными попаданиями.   

«Динамо-Синара» уходит на новогодний перерыв не с лучшим настроением, но бело-голубые теперь имеют возможность отдохнуть и начать следующий год со свежими силами. 10 января на «Динамо Арене» «Синара» в рамках очередного тура Суперлиги примет звенигородскую «Звезду». 

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: ГК «Динамо-Синара» /vk.com

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