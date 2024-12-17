Спорт

Волгоградке в Кремле вручили Орден Дружбы за серебро Паралимпиады

Спорт 17.12.2024 06:32
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17.12.2024 06:32


16 декабря вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и министр спорта Михаил Дегтярев вручили государственные награды российским атлетам, завоевавшим серебро и бронзу на летней Паралимпиаде в Париже. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на телеграм-канал министра спорта РФ Михаила Дегтярева.  
Церемония прошла в Большом Кремлевском дворце. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени награждены 13 спортсменов, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени – девять. Среди приглашенных в Кремль была и волгоградка Наталия Буткова. Ей вручили Орден Дружбы. Соответствующий Указ о награждении спортсменов-паралимпийцев президент Владимир Путин подписал в октябре 2024 года.
Напомним, Наталия Буткова завоевала серебряную медаль в плавании на летних Паралимпийских играх-2024 в Париже. Она заняла второе место в заплыве на 150 метров комплексом.  
Для нашей спортсменки медаль в Париже стала уже третьей в карьере на Паралимпиаде. Три года назад  в японском Токио Буткова выиграла серебро и бронзу.  
Согласно постановлению губернатора, Наталия Буткова получила также 1,5 миллиона рублей от областных властей за призовое место на олимпиаде.
Фото «Пулемет Дегтярева Z» t.me

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